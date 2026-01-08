La tarifa de la luz en España para este viernes

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz en España para este viernes 9 de enero, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 9 de enero

Precio de media: 53.72 euros por megavatio hora

Precio más alto: 91.06 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 6.99 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 9 de enero, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 61.66 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.25 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 25.04 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.75 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 78.75 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 65.16 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 52.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 38.79 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 22.51 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 12.58 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 6.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.38 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.75 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.32 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 91.06 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.89 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.87 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.86 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.89 euros por megavatio hora.