España

La tarifa de la luz en España para este viernes

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Guardar
La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz en España para este viernes 9 de enero, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 9 de enero

Precio de media: 53.72 euros por megavatio hora

Precio más alto: 91.06 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 6.99 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 9 de enero, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 61.66 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.25 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 25.04 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.75 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 78.75 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 65.16 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 52.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 38.79 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 22.51 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 12.58 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 6.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.38 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.75 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.32 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 91.06 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.89 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.87 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.86 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.89 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

En contraste, la concesión del asilo a otras nacionalidades, como Colombia y Perú, se ha desplomado

Los venezolanos reciben el 99%

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El futuro del sistema aéreo de combate FCAS, diseñado para sustituir a los Eurofighter y Rafale a partir de 2040, sigue en el aire por las discrepancias entre los socios europeos

Pedro Sánchez desea que el

Fran Sánchez, psicólogo: “Debes estar preparado para tener conversaciones incómodas antes de plantear una relación con alguien”

El experto señala que hay personas que no están preparadas para afrontar los desafíos que supone establecer un vínculo emocional con alguien

Fran Sánchez, psicólogo: “Debes estar

Elena Casado Pineda, médica: “Si dormir no te quita el cansancio, no es normal”

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la experta repasa las que considera que son “señales de alarma” que avisan de problemas de sueño que afectan a la vida diaria

Elena Casado Pineda, médica: “Si

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP ofrecerá a Vox

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí