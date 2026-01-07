Una colisión múltiple de 22 vehículos deja 12 heridos y corta la A-1 en Segovia

Varios accidentes provocan retenciones en Guadalajara, Madrid, Segovia, Lérida, Valencia o Cádiz. / Archivo

Una colisión múltiple en la carretera A-1, en Segovia, deja 12 heridos y corta la autovía. A la altura de Honrubia de la Cuesta, sobre las 20:20 horas de la tarde, la Dirección General de Tráfico (DGT) reportaba en su web un accidente en el kilómetro 139 de la autovía del Norte. Hay 22 vehículos implicados y, como consecuencia del siniestro, la carretera permanece cerrada en ese tramo.

Entre los vehículos afectados figuran tres camiones, según indica la Agencia EFE. El corte de la carretera ha provocado amplias retenciones en la zona. A raíz del alcance de la emergencia, ha sido necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación de Segovia y el cuerpo de Bomberos de Aranda de Duero, además de los dispositivos iniciales de Guardia Civil de Tráfico, Emergencias Sanitarias de Sacyl y el Centro Coordinador de Emergencias.

La autovía del Norte o A-1 ​es una autovía radial española que conecta Madrid con Burgos, Vitoria y San Sebastián por la que discurren vehículos de todo tipo. El primer aviso ha llegado a la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León poco después de las 18:30. La cifra de afectados y de vehículos se ha confirmado a lo largo de la tarde tras la llegada de los equipos de emergencia al lugar.

En al menos uno de los casos, una mujer ha quedado atrapada y ha requerido ser excarcelada por los bomberos. Emergencias Sanitarias de Sacyl ha atendido a los heridos tras realizar una primera valoración en el punto del accidente.

Radiografía de los accidentes de tránsito en 25 años: 73.500 personas fallecidas y la mitad habían bebido

En lo que va de siglo, en España, más de 73.500 personas han fallecido en accidentes de tráfico, según datos difundidos por la plataforma Stop Accidentes. La entidad subraya que, de todas estas víctimas mortales, más de la mitad presentaron tasas de alcohol en sangre superiores a la permitida.

Ana Novella, presidenta de la organización, denuncia la pasividad social ante estas cifras, afirmando: “La sociedad se ha acostumbrado a que 1.800 personas fallezcan sí o sí al año en el tráfico”. Novella añade que estos datos podrían reducirse si se implantara una educación vial más orientada a la concienciación. Fernando Muñoz, representante nacional de Stop Accidentes, apunta que el alcohol y el exceso de velocidad se mantienen como las principales causas de los accidentes mortales en carretera, seguidas de las distracciones al volante.

En cuanto al perfil de las víctimas, estas se sitúan en la franja de 45 a 54 años, con un 80% de varones. Aunque las campañas de prevención de las dos últimas décadas han tenido efecto, no han alcanzado por igual a los conductores que ya circulaban hace 25 años. Por su parte, el vicepresidente de la asociación, David Pérez, incide en que “el alcohol sigue siendo la principal causa de siniestros mortales en nuestro país”. Además, añade que “conducir bebido no solo debería recibir el reproche penal, sino también el severo reproche social del que todos formamos parte”.