España

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

El pastor alemán le atacó cuando intentaba proteger a su pequeño bichón maltés

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un pastor alemán (Instagram/@k9finn)

Un hombre de Mataró, Nicanor, recuperará la totalidad de la indemnización tras perder un dedo por la mordedura del perro de su vecina. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo en una sentencia que pone fin al litigio iniciado después de que el pastor alemán de Tatiana le atacara cuando intentaba proteger a su pequeño bichón maltés. La máxima instancia judicial ha determinado que la propietaria y su aseguradora deberán abonar la totalidad de la cantidad fijada en primera instancia, sin reducción alguna por supuesta culpa compartida.

Los hechos que dieron origen al caso se remontan al 26 de agosto de 2013. Aquel día, el perro de Tatiana, conducido por su hijo y sin bozal, persiguió al animal de Nicanor, que cruzó la acera de forma repentina. El intento del demandante por evitar el ataque terminó con una mordedura en la mano y la posterior amputación de su dedo pulgar. Tras este suceso, Nicanor inició una reclamación judicial contra la propietaria del perro y su compañía aseguradora, reclamando una indemnización por los daños sufridos.

El fallo del Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después en la vida de Nicanor. El tribunal ha descartado la concurrencia de culpas que había apreciado la Audiencia Provincial de Barcelona, y ha restablecido la responsabilidad íntegra de la propietaria del pastor alemán y de su aseguradora.

De este modo, Tatiana y Axa Seguros Generales, S.A. deberán pagar de forma solidaria los 298.977,73 euros más los intereses que ya había fijado el Juzgado de Primera Instancia de Mataró. El Supremo considera que la actuación de Nicanor —alzar a su propio perro para evitar el ataque— fue una respuesta lógica y previsible, y que el verdadero factor determinante del daño fue la ausencia de bozal y el control insuficiente del pastor alemán.

El deber de controlar a su perro recae en la propietaria

La decisión del alto tribunal significa que la indemnización no puede reducirse por la supuesta imprudencia del afectado. El Supremo subraya que solo una causa de fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima eximirían de responsabilidad a la dueña del animal, y ninguno de esos supuestos concurre en este caso. Así, el tribunal confirma que el riesgo inherente a la tenencia del perro y el incumplimiento del deber de control recaen completamente en la propietaria y su aseguradora. La sentencia reconoce expresamente que la pérdida de un dedo y el resto de daños sufridos por Nicanor solo pueden imputarse a quienes tenían la obligación legal de garantizar la seguridad.

Estas son las razas de perros más comunes en España

La historia judicial arranca el 26 de agosto de 2013, en una calle de Mataró. A raíz de este hecho, Nicanor presentó la demanda en septiembre de 2016 en el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Mataró. En enero de 2018, el juzgado estimó parcialmente la demanda y condenó solidariamente a la propietaria y a la aseguradora a pagar la indemnización, aunque la cifra fue ajustada por un auto posterior.

La sentencia fue recurrida por la parte demandada ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que en febrero de 2020 consideró que había culpa compartida y redujo la indemnización a la mitad. Esta decisión llevó a Nicanor a presentar sendos recursos de casación e infracción procesal ante el Tribunal Supremo, que finalmente, en diciembre de 2025, ha estimado sus argumentos. El Supremo ha declarado firme la sentencia y ha confirmado que la responsabilidad es exclusiva de la propietaria y su aseguradora, sin posibilidad de futuras reducciones. Solo cabe recurso en supuestos extraordinarios y excepcionales, por lo que la resolución es definitiva.

Temas Relacionados

perrosTribunal SupremoindemnizacionesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antelm Pujol, doctor, explica cómo regular el cortisol: “Esa cantidad de información que recibes de golpe desencadena una respuesta de estrés”

La exposición prolongada a niveles altos de cortisol puede perturbar casi todos los procesos del organismo

Antelm Pujol, doctor, explica cómo

Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

Grandes marcas y comercios activan este martes sus descuentos y la OCU recuerda que solo bajan los precios, no los derechos del consumidor

Comienzan las rebajas de enero

Los dos grandes apoyos de Sara Carbonero tras su ingreso en el hospital de Lanzarote: la periodista Isabel Jiménez y su pareja

La expresentadora de Telecinco fue ingresada en el hospital de Lanzarote el pasado 2 de enero

Los dos grandes apoyos de

Patricio Ochoa, doctor: “La gran mayoría de personas evita sus emociones pensando que así van a desaparecer, cuando en realidad pasa todo lo contrario”

Identificar internamente cada experiencia emocional, sin juzgar ni luchar contra ella, ayuda a disminuir su peso

Patricio Ochoa, doctor: “La gran

“Que te sangren las encías cuando te cepillas los dientes no es normal”: un odontólogo explica qué significa y cómo evitarlo

Este síntoma tan frecuente y normalizado puede estar alertando de un problema inflamatorio que se corrige con una higiene bucal adecuada

“Que te sangren las encías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una trabajadora de Burger King que preparó una hamburguesa Long Chicken a un compañero con ingredientes no permitidos

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete, con turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

ECONOMÍA

Comienzan las rebajas de enero

Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 7 de enero

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos euros me dan por un dólar este 7 de enero

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención