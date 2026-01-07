España

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

El premio se obtuvo tras acertar una de las combinaciones más difíciles del sorteo europeo Eurojackpot

Lotería Eurojackpot y una familia
Lotería Eurojackpot y una familia celebrando un cumpleaños (Montaje Infobae con imágenes de Pexels y Canva)

Un hombre residente en Split, Croacia, ha comenzado el año 2026 con un golpe de suerte al ganar 669.842,80 euros en el sorteo europeo de lotería Eurojackpot, según ha informado el diario rumano Libertatea. La cuantía, próxima a los 700.000 euros, fue reclamada en la sede central de la Lotería Croata esta misma semana por el ganador, quien acertó una combinación difícil de lograr en esta lotería.

El Eurojackpot es una lotería transnacional europea que se juega desde marzo de 2012 y en la que participan actualmente 18 países europeos, entre ellos España, Croacia, Italia, Alemania, Suecia, Finlandia, y otros estados del continente. Los sorteos se celebran dos veces por semana, los martes y viernes, y pueden ofrecer botes que suelen empezar en 10 millones de euros y acumularse hasta alcanzar los 120 millones si no aparecen acertantes del premio mayor.

El sistema de juego del Eurojackpot consiste en seleccionar 5 números entre 1 y 50 y además 2 números adicionales conocidos habitualmente como “soles” (o euronúmeros) entre 1 y 12. Para acceder al premio principal, el llamado jackpot, el jugador debe acertar los siete números sorteados (los cinco principales y los dos soles)

Acertó una combinación casi imposible: 5+1 del Eurojackpot

En el caso del ganador de Split, acertar la combinación 5+1 -es decir, cinco de los números principales y uno de los dos soles- le valió un premio de casi 670.000 euros, categoría que por debajo del jackpot representa una de las más altas dentro de las 12 posibles categorías de premios que el Eurojackpot contempla.

La probabilidad de lograr esta segunda categoría es muy baja: se estima que para acertar cinco números y 1 sol hay alrededor de 1 posibilidad entre 6,9 millones, lo que subraya el carácter extraordinario del premio conseguido por este jugador.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

Las fechas de los cumpleaños de su familia le dieron suerte

Según Libertatea, el afortunado croata compró sus boletos siempre en el mismo punto de venta de Split, y jugaba siempre los mismos números, basados en las fechas de nacimiento de los miembros de su familia.

Esta práctica, común entre muchos participantes de loterías, no altera las probabilidades matemáticas, pero en esta ocasión resultó ser la combinación ganadora. El hombre admitió que este era su primer premio de importancia y que se enteró de la victoria a través del teletexto de televisión.

Aseguró que la emoción fue tal que no pudo dormir en toda la noche y compartió de inmediato la noticia con su familia y parientes.

Este caso destaca no solo por la cuantía del premio, sino también por el componente humano: el uso de números que tienen significado personal para el ganador. Aunque las loterías son juegos de azar con probabilidades extremadamente bajas de ganar el premio mayor, historias como esta recuerdan que “el golpe de suerte”, aunque es improbable, sí puede ocurrir.

Aunque la información fue recogida por el medio rumano, este cita distintas fuentes locales croatas que fueron los primeros en hacerse eco de este particular premio de lotería.

