España

“¿Solo usas comida para educar a tu perro? No es suficiente”: un adiestrador canino explica los motivos

La clave del aprendizaje canino no solo está en los premios, sino en el vínculo afectivo

Guardar
Niña jugando con un perro
Niña jugando con un perro (Freepik)

Usar la comida para educar a un perro es una práctica muy común y, bien utilizada, puede ser una herramienta excelente. Los premios son claros, rápidos y muy motivadores para la gran mayoría de perros, especialmente durante las primeras fases del aprendizaje. Ayudan a que el canino entienda qué conducta es la correcta y refuerzan de forma inmediata lo que ha hecho bien.

El problema aparece cuando la comida se convierte en el único recurso. “No es suficiente”, explica el experto en adientramiento N. Húmedas (adiestramiento_n.humedas en Tiktok). Si el perro aprende que solo merece la pena obedecer cuando hay un premio visible y tangible, es fácil que deje de responder correctamente cuando este premio desaparece. Ademas, habrá momentos en los que el perro puede estar interesado en otros estímulos como el entorno, y ahí el refuerzo pierde toda su eficacia.

Educar a tu mascota no solo consiste en enseñarle conductas y técnicas, sino en crear una comunicación eficaz y real entre perro y humano. Por eso, el refuerzo tiene que adaptarse al momento, al contexto y al estado emocional del animal. Y ahí es donde entra la importancia de diversificar las recompensas.

Riesgos de depender únicamente de la comida

Cuando se abusa del refuerzo alimentario, se pueden dar dos situaciones muy comunes, la primera es que el perro solo obedezca si ve o huele el premio. La segunda es que, con el tiempo, pierda interés porque ese refuerzo deja de ser valioso para él. En ambos casos, el aprendizaje se vuelve frágil y poco funcional.

Perros comiendo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perros comiendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, limitar la recompensa a la comida reduce la oportunidad de fortalecer otros aspectos, como la confianza o la conexión emocional. “Hay otras formas de motivar a tu perro que puedes o incluso deberías de usar”, señala el adiestrador.

Otras formas de motivar a tu perro

El juego es una de las herramientas más importantes, sobre todo en perros con mucha energía o con motivación para interactuar. Hacer del aprendizaje algo divertido aumenta la implicación y refuerza la relación del canino. Las caricias, las palabras suaves y el tono de voz también son recompensas emocionales claves, especialmente para perros sensibles.

Otra opción es el acceso a recursos que el perro desea en ese momento como por ejemplo soltar la correa, permitirle olfatear o acercarse a algo que le interesa. Para muchos perros, esto es incluso más valioso que un premio comestible.

Es importante saber que los perros aprenden principalmente por asociación. Por lo tanto, cada vez que una acción les genera un resultado positivo, entienden que eso es lo que se espera de ellos y tenderán a repetirlo. Para saber si una recompensa es realmente placentera para tu perro, es importante observar el lenguaje corporal del animal, además, nos sirve para saber que incorporar y qué eliminar.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Usar una amplia variedad de refuerzos y premios no solo va a mejorar el aprendizaje, sino que también fortalecerá el vínculo y construirá una educación más sólida, flexible y duradera.

Temas Relacionados

PerrosMascotasAdiestramientoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nagore Robles actualiza su estado de salud tras ser atendida de urgencia: “No sabía que la gripe A era tan fuerte”

La expareja de Sandra Barneda ha detallado en sus redes sociales cómo está siendo su complicada recuperación

Nagore Robles actualiza su estado

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno

La nieve de la borrasca

El cambio del rey Gaspar tras más de 20 años desata la polémica en la cabalgata de Reyes de Madrid: “Jamás te lo perdonaré, Almeida”

El relevo de uno de los personajes principales del desfile generó una oleada de comentarios que se trasladó a las redes sociales

El cambio del rey Gaspar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve de la borrasca

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un tribunal sube a 300 € la pensión que un policía debe pagar a su hija universitaria al trasladarse a estudiar a Madrid, él quería quitársela

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 6 de enero

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas