Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El números anterior y posterior a los principales premios de la lotería también tienen recompensa

Primer premio de la Lotería
Primer premio de la Lotería del Niño 2026 (RTVE)

Las aproximaciones de la Lotería del Niño 2026, después de los principales premios, son las más esperadas. Este año, la aproximaciones del premio Gordo son 06702 y 06704, los acertantes recibirán 120 euros por décimo. Las aproximaciones del segundo han sido 45874 y 45876, cada décimo tiene un valor de 61 euros.

Otros premios de la Lotería del Niño 2026

Los premios principales y sus aproximaciones no son los únicos números que puede resultar agraciados en la Lotería del Niño, existe una amplia variedad de opciones menores que incrementan las posibilidades de obtener alguna ganancia. Las centenas premian a los décimos cuyas tres primeras cifras coinciden con las del primer, segundo o tercer premio. Cada una de estas combinaciones reparte 100 euros por décimo, lo que permite que muchos jugadores recuperen parte de su inversión. A esto se suman las terminaciones, que reconocen a aquellos décimos cuyas últimas cifras coinciden con las del primer o segundo premio, así como a quienes aciertan las dos últimas cifras del primer premio.

Las extracciones también representan una oportunidad adicional de ganar algún premio. Se realizan varias extracciones de cuatro, tres y dos cifras, otorgando premios de 350, 100 y 40 euros por décimo, respectivamente. Por último, los reintegros permiten recuperar el importe jugado si la última cifra del décimo coincide con la del primer premio o con alguna de las extracciones especiales de una cifra. Cada reintegro supone un premio de 20 euros por décimo, lo que ayuda a que muchos participantes no se marchen con las manos vacías tras el sorteo.

Cuándo cobrar el décimo premiado con la aproximación y qué tener en cuenta

Los décimos premiados con la aproximación pueden cobrarse a partir del mismo día en que se realiza el sorteo de la Lotería del Niño. Para efectuar el cobro, basta con acudir a cualquier administración de lotería autorizada si el premio es igual o inferior a 2.000 euros. En caso de que la cantidad supere ese importe, el trámite debe realizarse en entidades bancarias colaboradoras, como CaixaBank, BBVA o Banco Santander, presentando el décimo original y un documento de identidad.

Es fundamental conservar el décimo en buen estado, ya que cualquier deterioro puede dificultar el cobro. Además, se debe tener en cuenta que el plazo para reclamar el premio es de tres meses a partir de la fecha del sorteo. Si el décimo está compartido, conviene identificar por escrito la participación de cada persona para evitar problemas legales. También es importante recordar que los premios superiores a 40.000 euros tributan un 20% a Hacienda, por lo que la cantidad final recibida puede variar tras la retención fiscal.

