El cambio del rey Gaspar desata la polémica en la cabalgata de Reyes de Madrid: “Jamás te lo perdonaré, Almeida”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (i) pronuncia unas palabras al final de la Cabalgata de Reyes de Madrid que bajo el lema 'El saber compartido' discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles. (EFE/ JuanJo Martín)

La cabalgata de Reyes celebrada este lunes, 5 de enero, en Madrid volvió a convertirse en uno de los acontecimientos más multitudinarios del calendario navideño de la capital. Desde primeras horas de la tarde, miles de personas se congregaron a lo largo del recorrido habitual para presenciar el desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar, en una jornada marcada por la expectación, el ambiente festivo y la presencia de numerosas familias que acudieron con niños y niñas para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de estas fechas.

El desfile arrancó siguiendo el guion habitual. Las carrozas avanzaban lentamente entre música, juegos de luces y una constante lluvia de caramelos, mientras los Reyes Magos saludaban al público desde lo alto, ataviados con sus llamativos trajes en telas de seda y tonos dorados. La escena, repetida año tras año, parecía responder a la imagen clásica que los madrileños asocian a la noche previa a la llegada de los regalos. Sin embargo, conforme la cabalgata fue avanzando, parte del público comenzó a percibir que algo no terminaba de encajar.

Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid

La sensación de desconcierto se extendió de forma progresiva entre los asistentes, muchos de los cuales necesitaron apenas unos segundos para identificar el motivo de su extrañeza. El rey Gaspar no era el mismo que en los últimos años, un detalle que no pasó inadvertido para quienes siguen la cabalgata con especial atención y que generó miradas de sorpresa, comentarios en voz baja y conversaciones improvisadas a pie de calle.

“Pero ¿dónde está el ‘Gaspar guapo’?"

Desde el año 2002, el papel de Gaspar había sido interpretado por Beltrán Iraburu, cuya continuidad en el desfile lo había convertido en una figura reconocible y casi inseparable de la cabalgata madrileña. Su presencia prolongada a lo largo de los años había terminado por consolidar una imagen muy concreta del personaje, hasta el punto de que para muchos asistentes su rostro formaba parte inseparable del recuerdo colectivo asociado a esta celebración. Por ese motivo, su ausencia resultó especialmente llamativa y fue detectada de inmediato por una parte significativa del público.

Los Reyes Magos saludan a su llegada al Centro Conde Duque, en Madrid (España), a 5 de enero de 2021. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Las preguntas comenzaron a surgir de manera espontánea entre los espectadores, tanto en el propio recorrido como posteriormente en redes sociales, donde expresaron su descontento. “Pero ¿dónde está el ‘Gaspar guapo’?”, empezaron a preguntarse los usuarios, haciendo alusión al gran atractivo físico de Beltrán Iraburu y reflejando la sorpresa, nostalgia y curiosidad por el cambio.

Las redes sociales amplificaron rápidamente el debate en torno al relevo en el papel de Gaspar. Algunos usuarios llegaron a bromear asegurando que “el Ayuntamiento de Madrid ha contratado la versión Aliexpress”, una frase que se repitió en diferentes publicaciones y que se convirtió en uno de los comentarios más reconocibles de la conversación digital generada en torno a la cabalgata. “Ains... Este año no es lo mismo. Primero la tasa de basuras y ahora esto... No te lo perdonaré jamás, Almeida, jamás!”, expresó otra usuaria. Este tipo de mensajes evidenció cómo el cambio en uno de los elementos más simbólicos del desfile fue suficiente para generar una respuesta colectiva inmediata.

Los usuarios en Twitter, ahora X, indignados por el cambio del rey Gaspar en la Cabalgata de Madrid

Más allá del revuelo puntual, la cabalgata continuó su desarrollo con normalidad, manteniendo el carácter festivo y familiar que la define. Para muchos asistentes, especialmente los más pequeños, el desfile cumplió su función principal de alimentar la ilusión y la magia propias de la víspera de Reyes. No obstante, el relevo en el papel de Gaspar fue uno de los temas más comentados de la jornada, demostrando hasta qué punto ciertos detalles, aparentemente secundarios, pueden adquirir una relevancia significativa cuando forman parte de una tradición prolongada en el tiempo.