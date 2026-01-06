España

El cambio del rey Gaspar desata la polémica en la cabalgata de Reyes de Madrid: “Jamás te lo perdonaré, Almeida”

El relevo de uno de los personajes principales del desfile generó una oleada de comentarios que se trasladó a las redes sociales

Guardar
El alcalde de Madrid, José
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (i) pronuncia unas palabras al final de la Cabalgata de Reyes de Madrid que bajo el lema 'El saber compartido' discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles. (EFE/ JuanJo Martín)

La cabalgata de Reyes celebrada este lunes, 5 de enero, en Madrid volvió a convertirse en uno de los acontecimientos más multitudinarios del calendario navideño de la capital. Desde primeras horas de la tarde, miles de personas se congregaron a lo largo del recorrido habitual para presenciar el desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar, en una jornada marcada por la expectación, el ambiente festivo y la presencia de numerosas familias que acudieron con niños y niñas para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de estas fechas.

El desfile arrancó siguiendo el guion habitual. Las carrozas avanzaban lentamente entre música, juegos de luces y una constante lluvia de caramelos, mientras los Reyes Magos saludaban al público desde lo alto, ataviados con sus llamativos trajes en telas de seda y tonos dorados. La escena, repetida año tras año, parecía responder a la imagen clásica que los madrileños asocian a la noche previa a la llegada de los regalos. Sin embargo, conforme la cabalgata fue avanzando, parte del público comenzó a percibir que algo no terminaba de encajar.

Cabalgata de los Reyes Magos
Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid

La sensación de desconcierto se extendió de forma progresiva entre los asistentes, muchos de los cuales necesitaron apenas unos segundos para identificar el motivo de su extrañeza. El rey Gaspar no era el mismo que en los últimos años, un detalle que no pasó inadvertido para quienes siguen la cabalgata con especial atención y que generó miradas de sorpresa, comentarios en voz baja y conversaciones improvisadas a pie de calle.

“Pero ¿dónde está el ‘Gaspar guapo’?"

Desde el año 2002, el papel de Gaspar había sido interpretado por Beltrán Iraburu, cuya continuidad en el desfile lo había convertido en una figura reconocible y casi inseparable de la cabalgata madrileña. Su presencia prolongada a lo largo de los años había terminado por consolidar una imagen muy concreta del personaje, hasta el punto de que para muchos asistentes su rostro formaba parte inseparable del recuerdo colectivo asociado a esta celebración. Por ese motivo, su ausencia resultó especialmente llamativa y fue detectada de inmediato por una parte significativa del público.

Los Reyes Magos saludan a
Los Reyes Magos saludan a su llegada al Centro Conde Duque, en Madrid (España), a 5 de enero de 2021. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Las preguntas comenzaron a surgir de manera espontánea entre los espectadores, tanto en el propio recorrido como posteriormente en redes sociales, donde expresaron su descontento. “Pero ¿dónde está el ‘Gaspar guapo’?”, empezaron a preguntarse los usuarios, haciendo alusión al gran atractivo físico de Beltrán Iraburu y reflejando la sorpresa, nostalgia y curiosidad por el cambio.

Las redes sociales amplificaron rápidamente el debate en torno al relevo en el papel de Gaspar. Algunos usuarios llegaron a bromear asegurando que “el Ayuntamiento de Madrid ha contratado la versión Aliexpress”, una frase que se repitió en diferentes publicaciones y que se convirtió en uno de los comentarios más reconocibles de la conversación digital generada en torno a la cabalgata. “Ains... Este año no es lo mismo. Primero la tasa de basuras y ahora esto... No te lo perdonaré jamás, Almeida, jamás!”, expresó otra usuaria. Este tipo de mensajes evidenció cómo el cambio en uno de los elementos más simbólicos del desfile fue suficiente para generar una respuesta colectiva inmediata.

Los usuarios en Twitter, ahora
Los usuarios en Twitter, ahora X, indignados por el cambio del rey Gaspar en la Cabalgata de Madrid

Más allá del revuelo puntual, la cabalgata continuó su desarrollo con normalidad, manteniendo el carácter festivo y familiar que la define. Para muchos asistentes, especialmente los más pequeños, el desfile cumplió su función principal de alimentar la ilusión y la magia propias de la víspera de Reyes. No obstante, el relevo en el papel de Gaspar fue uno de los temas más comentados de la jornada, demostrando hasta qué punto ciertos detalles, aparentemente secundarios, pueden adquirir una relevancia significativa cuando forman parte de una tradición prolongada en el tiempo.

Temas Relacionados

Cabalgata de ReyesMadridTelevisión EspañaJosé Luis Martínez AlmeidaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Nagore Robles actualiza su estado de salud tras ser atendida de urgencia: “No sabía que la gripe A era tan fuerte”

La expareja de Sandra Barneda ha detallado en sus redes sociales cómo está siendo su complicada recuperación

Nagore Robles actualiza su estado

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno

La nieve de la borrasca

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

El juez descarta que la empresa vulnerase su derecho a la intimidad por contratar a detectives privados y entiende que la medida fue “proporciona, idónea y necesaria”

Procedente el despido de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve de la borrasca

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un tribunal sube a 300 € la pensión que un policía debe pagar a su hija universitaria al trasladarse a estudiar a Madrid, él quería quitársela

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 6 de enero

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas