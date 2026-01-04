Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca Francis: La Aemet activa el nivel rojo en Málaga y los vecinos reciben un Es-Alert

Nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid. (Rafael Bastante / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado las alertas en la mitad del país ante el paso de la borrasca de Francis, que está dejando fuertes lluvias en la el sur del país y nevadas en el norte y el interior de la península por la influencia de una masa de aire ártico, que además ha provocado un descenso térmico.

Pasadas las tres de la tarde de este domingo, el organismo público ha elevado el nivel de aviso de naranja -que supone “riesgo importante”- a rojo -que implica “riesgo extraordinario”- por la previsión de fuertes precipitaciones en Málaga, donde se espera acumulaciones por encima de los 120 litros por metro cuadrado en doce horas. La región afectada es la comarca de Sol y Guadalhorce, donde el nivel máximo de aviso permanecerá activo, al menos, hasta la medianoche. Los vecinos han recibido un mensaje Es-Alert. La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide a los habitantes de los 27 municipios afectados extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

En Ronda también está decretada la alerta amarilla por lluvias desde las 15,00 de este domingo hasta las seis de la tarde, en este caso por precipitaciones acumuladas de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las nueve de la noche, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. También en Andalucía, el levante almeriense está bajo el nivel amarillo por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas hasta el final de la jornada.

En la mitad norte preocupa la nieve.