Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca Francis: La Aemet activa el nivel rojo en Málaga y los vecinos reciben un Es-Alert

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en nueve comunidades autónomas este domingo

Nieve en el Puerto de
Nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid. (Rafael Bastante / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado las alertas en la mitad del país ante el paso de la borrasca de Francis, que está dejando fuertes lluvias en la el sur del país y nevadas en el norte y el interior de la península por la influencia de una masa de aire ártico, que además ha provocado un descenso térmico.

Pasadas las tres de la tarde de este domingo, el organismo público ha elevado el nivel de aviso de naranja -que supone “riesgo importante”- a rojo -que implica “riesgo extraordinario”- por la previsión de fuertes precipitaciones en Málaga, donde se espera acumulaciones por encima de los 120 litros por metro cuadrado en doce horas. La región afectada es la comarca de Sol y Guadalhorce, donde el nivel máximo de aviso permanecerá activo, al menos, hasta la medianoche. Los vecinos han recibido un mensaje Es-Alert. La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide a los habitantes de los 27 municipios afectados extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

En Ronda también está decretada la alerta amarilla por lluvias desde las 15,00 de este domingo hasta las seis de la tarde, en este caso por precipitaciones acumuladas de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las nueve de la noche, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. También en Andalucía, el levante almeriense está bajo el nivel amarillo por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas hasta el final de la jornada.

En la mitad norte preocupa la nieve.

14:29 hsHoy

La borrasca Francis y una masa de aire ártico dejarán nieve “a cualquier cota” en estas regiones de España, según la Aemet

El organismo meteorológico advierte de que el punto álgido de este episodio aún está por llegar y activa las alertas en la mitad del país

Estación de esquí de La
Estación de esquí de La Molina durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025. (Lorena Sopêna / Europa Press)

España va a asistir en los próximos días a la tormenta perfecta. Por un lado, de suroeste a norteste de la península, se desplaza la borrasca Francis, que ya ha empezado a dejar precipitaciones a su paso. Por otro, de norte a sur, avanza una masa de aire ártico que va a provocar que se desplome el termómetro y la cota de nieve. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado un aviso especial por las lluvias y nevadas que ya caen y las que se esperan durante las próximas jornadas.

