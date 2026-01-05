La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar los 4,5 millones de vacunas que pone cada año porque no puede con tanta “carga de trabajo”

Una enfermera madrileña, vacunando a una paciente en un centro de salud de la región. (Alberto Ortega/Europa Press)

La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar y mejorar su calendario de vacunación porque reconoce que, tras la llegada del coronavirus, no tiene recursos suficientes en la Consejería de Sanidad para la “carga de trabajo” que conlleva esta tarea, que en 2024 supuso el suministro de 4.524.375 dosis. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está licitando un contrato por 166.000 euros para contar con este nuevo servicio externalizado “de apoyo a la gestión de los programas de vacunación”. La empresa adjudicataria tendrá que encargarse también de la nueva base de datos que englobará a las dos ya existentes y que se llamará RUV-CAM.

Llama la atención que Sanidad, de la que dependen 74.500 profesionales, no tenga medios suficientes para llevar a cabo este trabajo y requiera de la empresa adjudicataria una plantilla solo de cuatro trabajadores para realizar este servicio de apoyo, teniendo en cuenta que la vacunación es “una herramienta fundamental de salud pública con la que se pretende controlar determinadas enfermedades transmisibles y, si es posible, eliminarlas o incluso erradicarlas”. La Comunidad de Madrid es consciente de que la pandemia “generó un escenario nuevo en el conjunto de programas de vacunación”. Por ejemplo, de los 4,5 millones de dosis que se pusieron en 2024, 839.846 fueron vacunas contra el Covid-19 y 1.515.108 frente a la gripe.

Actualmente, los programas que se articulan en torno al calendario madrileño incluyen la vacunación completa frente al menos 20 enfermedades. La gestión de estos programas, asumidos desde la Subdirección General de Prevención y Promoción de la salud, supone en términos prácticos la gestión de todo el proceso: desde la adquisición de las vacunas hasta la evaluación final de los programas en término de resultados en salud, actualizaciones científico-técnicas continuas sobre las vacunas disponibles y comercializadas en España; gestión de las provisiones en los 978 puntos de vacunación autorizados; la propuesta de compras de vacunas (en 2024 hubo 105.000 pedidos), su recepción y supervisión; formación de profesionales, seguimiento de la distribución de las vacunas; control y seguimiento de la cadena de frío, retirada de vacunas y productos caducados; y análisis y evaluación de los resultados de los programas de vacunación.

Luego están las bases de datos con las que se trabaja en Sanidad. Hay dos: en primer lugar, se encuentran el Registro Unificado de Vacunación (RUV) frente al coronavirus, que cuenta con más de 17,3 millones de registros; y el fichero que, con periodicidad semanal, Madrid envía al registro del Ministerio, denominado REGVACU, que lleva el control de los datos nacionales. “La gestión y mantenimiento de esta base de datos requiere un trabajo continuo de altas y bajas de usuarios, revisión de la calidad del dato, solicitud de correcciones a los registradores, y definición funcional de evolutivos de la herramienta, que está en continua actualización”, matizan desde la Consejería.

Dos bases de datos en una nueva

En segundo lugar, está el registro SISPAL, que desde el año 2006 acumula toda la información de las vacunas administradas en la Comunidad de Madrid, recogiendo los datos contabilizados en Atención Primaria, en hospitales y en otros centros de vacunación autorizados. “Este sistema de información requiere igualmente de mantenimiento, identificación de errores, depuración y explotación continua de los datos”. Estas dos bases, RUV y SISPAL, se agruparán en un único y nuevo sistema de información de vacunación e inmunización, que se conocerá como RUV-CM. “Este proyecto viene requiriendo un trabajo previo y especializado para la depuración de los datos existentes en los sistemas actuales, volcado del histórico de la información, así como la elaboración de nuevos catálogos”.

En definitiva, “tanto el nuevo entorno que la pandemia generó, como los continuos desarrollos científicos en materia de vacunación e inmunización y los nuevos proyectos innovadores para el desarrollo de un nuevo sistema de información, suponen una carga de trabajo para la que los recursos de la Administración competente resultan insuficientes”, argumenta Sanidad para contratar este nuevo servicio externalizado de apoyo. El objetivo último de este servicio de apoyo es contribuir a la identificación de escenarios de mejora, establecimiento de prioridades, planificación de estrategias de prevención de la enfermedad y evaluación de los efectos de las intervenciones. “Este nuevo equipo externo ayudará a resolver las incidencias que surjan, a detectar debilidades del sistema y a la implementación de procesos de mejora en aspectos metodológicos y de contenido”.

Lo que está buscando la consejería son expertos en análisis de datos que tendrán que trabajar en varias líneas de actuación: seguimiento y gestión de los pedidos de las vacunas y su distribución a los equipos y puntos de vacunación designados; el mantenimiento y revisión de la calidad del dato de los registros de vacunaciones; acompañamiento y seguimiento del desarrollo del nuevo sistema de información RUV-CM, su pilotaje y despliegue en el conjunto de la red de centros que administran vacunas; y la atención y respuesta a preguntas y dudas de la ciudadanía a través de los canales habilitados a estos efectos sobre los programas y campañas de vacunación. El servicio se empezará a prestar en febrero de 2026 durante un año, prorrogable otro más.