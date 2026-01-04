España

La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

El autor es Raúl Stancu, de 37 años, que a través de la cuenta de X, antes Twitter, OpStopEurabia facilitó un script que ayudó a llevar a cabo la acción delictiva

Guardar
Protestas en Ferraz y el
Protestas en Ferraz y el logo de la cuenta de X desde la que se cometió el delito (Montaje Infobae)

La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de un año de prisión a Raúl Stancu, un ultraderechista de 37 años, por promover en 2023 un ciberataque contra la página web del PSOE, según ha adelantado el periódico El País. Además de la pena de cárcel, Stancu deberá indemnizar al PSOE con 40.376,75 euros más intereses.

El conflicto tiene su origen en los acontecimientos ocurridos en el otoño de 2023, en un momento de fuerte tensión política y social en España. Tras las negociaciones del Partido Socialista Obrero Español con fuerzas independentistas para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se desató una oleada de protestas impulsadas por sectores de extrema derecha contra el principal partido del Ejecutivo.

Las movilizaciones se concentraron especialmente ante las sedes del PSOE, con especial intensidad en la calle Ferraz de Madrid, donde se produjeron enfrentamientos con la policía, cargas, uso de gases lacrimógenos y varias detenciones. Ese clima de hostigamiento político fue el telón de fondo del ciberataque que acabaría siendo objeto de enjuiciamiento.

Una herramienta para atacar al Gobierno

En ese contexto actuó Raúl Stancu, creó en octubre de 2023 en la red social X (antes Twitter) una cuenta bajo el nombre de OpStopEurabia, que se presentaba como un “Movimiento anónimo contra la expansión del Islam por España y Europa”. El perfil, que todavía sigue abierto en la red social, acumula mensajes de carácter racista y xenófobo, dirigidos principalmente contra inmigrantes, musulmanes y dirigentes de izquierdas, entre ellos el presidente del Gobierno y otros líderes políticos progresistas.

Captura de la cuenta de
Captura de la cuenta de X desde la que instigó el ciberataque

El 7 de noviembre de 2023, en pleno auge de las protestas frente a Ferraz, Stancu utilizó esa cuenta para lanzar un llamamiento público contra el PSOE y el Gobierno. A las 14.42 horas publicó un mensaje en el que pedía a otros usuarios que difundieran su iniciativa y anunciaba que habían “desarrollado una herramienta para atacar en modo de protesta al Gobierno”. El tuit incorporaba un enlace a un script informático diseñado para realizar peticiones masivas a páginas web, una técnica habitual en los ataques de denegación de servicio distribuido, que buscan colapsar los servidores mediante un tráfico artificialmente elevado.

La llamada no quedó en un mero gesto simbólico. Ese mismo día, otros usuarios de X se hicieron eco del mensaje y comenzaron a participar en el ataque. Entre ellos se encontraba un grupo de hackers conocido como Team HDP, identificado en el procedimiento como un colectivo de origen venezolano con sede en Estados Unidos. En la noche del 7 de noviembre, la empresa encargada de la gestión técnica de la web del PSOE detectó un funcionamiento anómalo de los servidores y se vio obligada a suspender temporalmente el servicio para evitar daños mayores tanto en la infraestructura como en los contenidos alojados. La página del partido quedó inoperativa durante varias horas.

Durante esa ofensiva digital, otro usuario difundió en redes sociales datos personales de 53 afiliados de la agrupación socialista de El Rosario, en Tenerife. Sin embargo, a lo largo de la investigación judicial no se acreditó que Stancu hubiera participado en esa filtración concreta, lo que llevó finalmente a su absolución por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. El núcleo de la acusación se centró, por tanto, en su papel como impulsor y facilitador del ataque de denegación de servicio.

Hizo pública su participación

Lejos de desvincularse de lo ocurrido, Stancu se jactó públicamente del resultado. En la madrugada del 8 de noviembre, a las 00.19 horas, publicó un nuevo mensaje en X en el que celebraba que ya habían empezado a “saturar los servidores del PSOE” y llamaba de nuevo a la movilización digital con consignas como “Patriotas, os necesitamos” y etiquetas como #AmnistíaNo, #SánchezTraidor o #SánchezGolpista. Acompañó ese mensaje de otro tuit en el que volvió a facilitar el enlace a la herramienta informática utilizada para colapsar la web, rematando el discurso con expresiones como “España despierta”.

El ataque obligó al PSOE a desplegar recursos técnicos y humanos extraordinarios, tanto propios como de empresas externas, para mitigar la ofensiva, analizar lo ocurrido y restaurar el funcionamiento normal de sus sistemas. La reparación de la web y su puesta de nuevo en servicio supuso un coste total de 40.376,75 euros, cantidad que quedó acreditada mediante informes periciales y facturas incorporadas al procedimiento.

Con esos antecedentes, el Partido Socialista ejerció la acusación particular y solicitó una pena de cinco años de prisión para el acusado, mientras que la Fiscalía interesó tres años de cárcel. El Juzgado Central de lo Penal dictó sentencia en septiembre de 2025, condenando a Stancu a un año de prisión por un delito de daños y al pago íntegro de la indemnización reclamada, y absolviéndolo del delito de revelación de secretos.

Tanto la defensa como la acusación recurrieron la resolución, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia de 20 de noviembre de 2025, ha confirmado íntegramente la condena, al considerar acreditado que el acusado realizó un llamamiento masivo, facilitó los medios técnicos necesarios y abrió la puerta a un ciberataque que tuvo consecuencias directas y cuantificables para el partido afectado.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasPSOEAudiencia NacionalCiberataquesPolítica EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Abascal, tras acoger a Meloni en su casa: “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga”

Los líderes de extrema derecha muestran complicidad después de que Vox se saliera en 2024 del grupo Parlamento Europeo que compartía con la italiana para anexionarse a Patriots junto a la francesa Marine Le Pen y el húngaro Viktor Orbán

Abascal, tras acoger a Meloni

¿De dónde nace la tradición de regalar carbón a los niños que se han portado mal durante el año? Una “advertencia” de los Reyes Magos

Este dulce no se menciona en los textos bíblicos que narran el camino de los Reyes Magos al portal de Belén

¿De dónde nace la tradición

Un hombre alquila un bar, descubre que la canalización de aguas fecales no funciona y la casera se niega a devolverle la fianza de 14.000 euros: gana el juicio

El tribunal ha señalado que, al no haberse acreditado daños imputables al arrendatario ni impagos de renta, no existe motivo para retener ese dinero

Un hombre alquila un bar,

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El falso sello que se cuela en Europa: así imitan desde China el símbolo CE para engañar al consumidor

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

DEPORTES

Las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026