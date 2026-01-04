La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

Protestas en Ferraz y el logo de la cuenta de X desde la que se cometió el delito (Montaje Infobae)

La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de un año de prisión a Raúl Stancu, un ultraderechista de 37 años, por promover en 2023 un ciberataque contra la página web del PSOE, según ha adelantado el periódico El País. Además de la pena de cárcel, Stancu deberá indemnizar al PSOE con 40.376,75 euros más intereses.

El conflicto tiene su origen en los acontecimientos ocurridos en el otoño de 2023, en un momento de fuerte tensión política y social en España. Tras las negociaciones del Partido Socialista Obrero Español con fuerzas independentistas para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se desató una oleada de protestas impulsadas por sectores de extrema derecha contra el principal partido del Ejecutivo.

Las movilizaciones se concentraron especialmente ante las sedes del PSOE, con especial intensidad en la calle Ferraz de Madrid, donde se produjeron enfrentamientos con la policía, cargas, uso de gases lacrimógenos y varias detenciones. Ese clima de hostigamiento político fue el telón de fondo del ciberataque que acabaría siendo objeto de enjuiciamiento.

Una herramienta para atacar al Gobierno

En ese contexto actuó Raúl Stancu, creó en octubre de 2023 en la red social X (antes Twitter) una cuenta bajo el nombre de OpStopEurabia, que se presentaba como un “Movimiento anónimo contra la expansión del Islam por España y Europa”. El perfil, que todavía sigue abierto en la red social, acumula mensajes de carácter racista y xenófobo, dirigidos principalmente contra inmigrantes, musulmanes y dirigentes de izquierdas, entre ellos el presidente del Gobierno y otros líderes políticos progresistas.

Captura de la cuenta de X desde la que instigó el ciberataque

El 7 de noviembre de 2023, en pleno auge de las protestas frente a Ferraz, Stancu utilizó esa cuenta para lanzar un llamamiento público contra el PSOE y el Gobierno. A las 14.42 horas publicó un mensaje en el que pedía a otros usuarios que difundieran su iniciativa y anunciaba que habían “desarrollado una herramienta para atacar en modo de protesta al Gobierno”. El tuit incorporaba un enlace a un script informático diseñado para realizar peticiones masivas a páginas web, una técnica habitual en los ataques de denegación de servicio distribuido, que buscan colapsar los servidores mediante un tráfico artificialmente elevado.

La llamada no quedó en un mero gesto simbólico. Ese mismo día, otros usuarios de X se hicieron eco del mensaje y comenzaron a participar en el ataque. Entre ellos se encontraba un grupo de hackers conocido como Team HDP, identificado en el procedimiento como un colectivo de origen venezolano con sede en Estados Unidos. En la noche del 7 de noviembre, la empresa encargada de la gestión técnica de la web del PSOE detectó un funcionamiento anómalo de los servidores y se vio obligada a suspender temporalmente el servicio para evitar daños mayores tanto en la infraestructura como en los contenidos alojados. La página del partido quedó inoperativa durante varias horas.

Durante esa ofensiva digital, otro usuario difundió en redes sociales datos personales de 53 afiliados de la agrupación socialista de El Rosario, en Tenerife. Sin embargo, a lo largo de la investigación judicial no se acreditó que Stancu hubiera participado en esa filtración concreta, lo que llevó finalmente a su absolución por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. El núcleo de la acusación se centró, por tanto, en su papel como impulsor y facilitador del ataque de denegación de servicio.

Hizo pública su participación

Lejos de desvincularse de lo ocurrido, Stancu se jactó públicamente del resultado. En la madrugada del 8 de noviembre, a las 00.19 horas, publicó un nuevo mensaje en X en el que celebraba que ya habían empezado a “saturar los servidores del PSOE” y llamaba de nuevo a la movilización digital con consignas como “Patriotas, os necesitamos” y etiquetas como #AmnistíaNo, #SánchezTraidor o #SánchezGolpista. Acompañó ese mensaje de otro tuit en el que volvió a facilitar el enlace a la herramienta informática utilizada para colapsar la web, rematando el discurso con expresiones como “España despierta”.

El ataque obligó al PSOE a desplegar recursos técnicos y humanos extraordinarios, tanto propios como de empresas externas, para mitigar la ofensiva, analizar lo ocurrido y restaurar el funcionamiento normal de sus sistemas. La reparación de la web y su puesta de nuevo en servicio supuso un coste total de 40.376,75 euros, cantidad que quedó acreditada mediante informes periciales y facturas incorporadas al procedimiento.

Con esos antecedentes, el Partido Socialista ejerció la acusación particular y solicitó una pena de cinco años de prisión para el acusado, mientras que la Fiscalía interesó tres años de cárcel. El Juzgado Central de lo Penal dictó sentencia en septiembre de 2025, condenando a Stancu a un año de prisión por un delito de daños y al pago íntegro de la indemnización reclamada, y absolviéndolo del delito de revelación de secretos.

Tanto la defensa como la acusación recurrieron la resolución, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia de 20 de noviembre de 2025, ha confirmado íntegramente la condena, al considerar acreditado que el acusado realizó un llamamiento masivo, facilitó los medios técnicos necesarios y abrió la puerta a un ciberataque que tuvo consecuencias directas y cuantificables para el partido afectado.