El falso sello que se cuela en Europa: así imitan desde China el símbolo CE para engañar al consumidor

Desde hace 20 años se utiliza un logotipo casi idéntico al oficial para dar apariencia de legalidad a productos importados que no cumplen los controles de seguridad exigidos por la UE

Así imitan desde China el marcado CE para engañar al consumidor.

Durante los últimos años, millones de productos han llegado a Europa con un pequeño símbolo impreso en su envase que, a simple vista, transmite confianza. Ver las letras “CE” en un objeto se asocia con seguridad, control y estándares comunes dentro de la Unión Europea, pero no siempre es así. Detrás de muchos artículos importados desde Asia se esconde un logotipo, un falso símbolo casi idéntico al oficial que nada tiene que ver con las garantías exigidas por Bruselas y que se ha convertido en un problema para consumidores, empresas y autoridades.

Esta práctica no es nueva, pero sí cada vez más extendida, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a productos fabricados en China. Un engaño que afecta a todo tipo de artículos, desde juguetes y productos de higiene personal hasta electrodomésticos, muebles o material de oficina. Y que cuenta con un mecanismo simple y eficaz, ya que aprovecha la similitud visual entre el auténtico sello europeo con otro creado específicamente para confundir.

En Europa, el símbolo CE auténtico se refiere a las siglas de Conformité Européenne, un distintivo regulado y aprobado en 2006 que indica que un producto cumple los requisitos mínimos de seguridad, salud y protección exigidos en el Espacio Económico Europeo. En el caso de los productos fabricados fuera de la Unión, su presencia es obligatoria para poder comercializarlos legalmente. Una vez que un artículo lleva este sello, las autoridades no pueden impedir su venta, salgo que detecten riesgos concretos. Esto convierte al logotipo en una especie de “pasaporte” que permite entrar en el mercado europeo.

La trampa visual del falso símbolo europeo

Ese valor simbólico y legal explica por qué resulta tan atractivo falsificarlo. También en 2006 comenzó a aparecer en productos procedentes de China un logotipo conocido como “China Export”. Oficialmente, no está reconocido por ninguna normativa comunitaria, ni acredita el cumplimiento de estándar alguno. La propia Comisión Europea ha advertido en repetidas ocasiones de que su única función es confundir e inducir a error.

El truco está en un detalle casi imperceptible. Mientras que en el símbolo CE oficial, las letras están separadas por un espacio concreto y proporcional, en el falso aparecen ambas letras prácticamente unidas. A distancia, o para un consumidor que no se fije mucho, la diferencia pasa desapercibida.

La denuncia de una empresa de Almería, en 2023, desencadenó la desarticulación de una amplia red delictiva dedicada al fraude fiscal mediante la importación de mercancía desde China

Y la consecuencia inmediata es la confusión, porque muchos compradores creen que están adquiriendo productos que han superado los controles europeos, cuando en realidad no existe ninguna garantía detrás de ese símbolo. Además, el sistema de responsabilidades dentro de la Unión Europea establece que, aunque el fabricante esté fuera de Europa, la carga legal recae sobre el importador o distribuidor que introduce el producto en el mercado comunitario. Es decir, que quienes responderían a las autoridades serían las empresas, españolas o europeas, cuyo nombre figure en el embalaje.

Competencia desleal y riesgos reales para la seguridad

Desde el punto de vista económico, esta práctica supone una competencia desleal. Los productores europeos y los fabricantes extracomunitarios que sí cumplen con la normativa asumen costes de ensayos, certificaciones y controles que otros eluden mediante un simple diseño gráfico, pero el impacto más preocupante es el que afecta directamente a la seguridad de las personas. Un juguete, un aparato eléctrico o un cosmético sin evaluaciones reales puede provocar accidentes, lesiones o daños materiales.

Desde Omologic, especializados en marcado CE y procesos de homologación, subrayan que colocar el símbolo CE verdadero implica que el fabricante ha realizado las evaluaciones de conformidad exigidas por la legislación europea, y puede demostrarlo. Hacerlo sin respaldo técnico constituye una declaración fraudulenta. En términos legales, un producto con el logotipo “China Export” es un producto no conforme, aunque su aspecto sea casi idéntico al oficial.

Una bandera china junto a la marca «Made in China» en una placa de circuito impreso.

Sanciones, retiradas y un alto coste legal para las empresas

Aun así, las autoridades de vigilancia de mercado conocen bien la diferencia entre el logo real y el falso. En las aduanas, un detalle de milímetros puede hacer que la mercancía deje de circular libremente y sea retenida inmediatamente. Si la documentación declara que la marca CE no se corresponde con el símbolo real del producto, la importación puede quedar bloqueada. A ello se suman posibles sanciones económicas, la retirada de los artículos del mercado e incluso la obligación de recuperarlos de manos de los consumidores.

En España, las multas por comercializar productos no conformes pueden alcanzar cifras muy elevadas, además del daño reputacional para la empresa responsable. Y si un producto llega a causar daños, la responsabilidad puede extenderse al ámbito civil o penal.

