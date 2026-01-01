España

Embalses España: la reserva de agua subió este jueves 1 de enero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 56,29 % de su capacidad este jueves 1 de enero, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De acuerdo con esta información oficial, el almacenamiento de agua en el país subió en comparación con la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general del agua en España

Fecha: jueves 1 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 31.546 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 56,29 %.

Variación de hace una semana: 452 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,81 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.840 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,46 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 48,16%.

Aragón: 55,73%.

Asturias: 56,14%.

C. Valenciana: 41,41%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,19%.

Cataluña: 75,38%.

Comunidad de Castilla y León: 55,09%.

Extremadura: 62,85%.

Galicia: 68,98%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 42,39%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 1 de enero

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio: precio del

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

Este nuevo año no parece que vaya a distar mucho del anterior en lo que se refiere a la importancia del mundo de los tribunales en la actualidad del país

El calendario judicial de 2026:

Cómo quedará el sueldo de los funcionarios en 2026: subidas salariales ya en marcha y una revisión ligada a la inflación

La aprobación del incremento del 2,5% en 2025 y del 1,5% fijo para 2026, con revisión ligada al IPC, beneficiará a 3,5 millones de empleados públicos y busca recuperar poder adquisitivo tras años de ajustes

Cómo quedará el sueldo de

Transporte más barato, protección energética y ventajas fiscales: las medidas que aliviarán el bolsillo de los hogares españoles en 2026

Un paquete de prórrogas y novedades busca contener el coste de vida en un contexto de desaceleración económica y presión sobre las familias

Transporte más barato, protección energética
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El calendario judicial de 2026:

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 1 de enero

Cómo quedará el sueldo de los funcionarios en 2026: subidas salariales ya en marcha y una revisión ligada a la inflación

Transporte más barato, protección energética y ventajas fiscales: las medidas que aliviarán el bolsillo de los hogares españoles en 2026

Arranca un 2026 que va a salir caro: qué sube, qué se mantiene y qué baja en el consumo diario

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco