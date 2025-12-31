Robo de película en un banco de Alemania: los ladrones acceden a la caja fuerte con un taladro gigante y se llevan al menos 30 millones de euros en el mayor atraco en años

El banco, tras el atraco

Uno de los robos bancarios más audaces de la historia reciente de Alemania ha marcado el fin de año en el país. Las autoridades han confirmado que la sucursal del Sparkasse en Gelsenkirchen permanece cerrada al público, mientras decenas de clientes se congregan en sus puertas exigiendo respuestas sobre el destino de sus bienes. Según información proporcionada por la policía y recogida por la agencia alemana DPA, “el robo podría situarse entre los 30 y los 90 millones de euros”, una cifra que, de confirmarse, lo convertiría en uno de los mayores golpes a una entidad bancaria en el país germano.

El método empleado recuerda escenas de grandes producciones cinematográficas: los ladrones, aprovechando la tranquilidad de las festividades navideñas, perforaron un enorme agujero en la pared de la sala de cajas con un taladro de gran tamaño, accediendo al interior de la bóveda desde un edificio adyacente. La policía ha descrito la operación como “muy profesional”, comparándola con la famosa película Ocean’s Eleven, según declaraciones recogidas por AFP.

El asalto, descubierto gracias a una alarma contra incendios que se activó poco antes de las 4:00 del lunes, permitió a los delincuentes abrir más de 3.000 cajas de seguridad, llevándose consigo dinero en efectivo, oro y joyas. De acuerdo con los primeros cálculos de los investigadores, el botín alcanzaría los 30 millones de euros, aunque no se descarta que la cifra final pueda ser aún mayor. El banco informó que “el 95% de las cajas de seguridad para clientes fueron forzadas por los autores del robo” y ha solicitado a los afectados que eviten acudir a la sucursal mientras se tramita el proceso de indemnización en coordinación con las aseguradoras.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del aparcamiento adyacente muestran a varios individuos encapuchados cargando grandes bolsas durante la noche del sábado al domingo, y se ha identificado un Audi RS 6 negro con matrícula robada abandonando el lugar en la madrugada del lunes. La policía ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos, indicando que los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad para perforar una cámara acorazada con un taladro grande y registrar las cajas de seguridad del interior”.

Casi 3.000 afectados

La incertidumbre y el temor entre los más de 2.700 clientes afectados han derivado en escenas de tensión frente a la sucursal, donde incluso se han registrado “amenazas” contra empleados del banco, según consignó AFP. Un cliente, consultado por el canal Welt y citado por Reuters, describió su desesperación: “No pude dormir anoche. No estamos recibiendo información”. El banco ha habilitado una línea telefónica especial y recuerda que “las cajas de seguridad de la cámara acorazada de los clientes están aseguradas y valoradas en un montante de 10.300 euros”, aunque el contenido podría estar respaldado por seguros suplementarios.

El robo, perpetrado en pleno distrito de Buer y con una logística que incluyó la utilización de un aparcamiento para acceder y huir del lugar, mantiene a los responsables en fuga y sin identificar. La investigación sigue abierta.