Una familia vende su casa en una subasta: el precio de entrada es de 6 euros y la vivienda la compraron en 418.000 euros

Jennie y John Bailey se mudaron desde Mánchester a Rhoscolyn, en la isla de Anglesey, buscando tranquilidad para criar a sus hijos, Henry y Sebastian. Sin embargo, la vivienda que adquirieron por 365.000 libras (418.000 euros) resultó insuficiente para las necesidades familiares. Tras dos años de intentos fallidos por vender la casa a través de métodos tradicionales, la pareja redujo el precio original 40.000 libras (45.850 euros). Aun así, la familia no logró atraer a ningún comprador.

El mercado inmobiliario galés mostraba tal falta de demanda, que llevó a los Bailey a buscar alternativas. Convencidos de que la venta convencional no les permitiría avanzar, optaron por una subasta en internet. Este método, cada vez más utilizado en diversos países para sortear la rigidez de los mercados inmobiliarios, permite a los propietarios llegar a un público más amplio.

La familia organizó la subasta a través de una plataforma digital que facilita la venta de boletos a bajo coste para poder participar en el sorteo de la vivienda. La participación fue más grande de lo que esperaban, por lo que no solo les ofreció la posibilidad de recuperar la inversión realizada en la propiedad, sino que también brindó a un participante la oportunidad de obtener una vivienda libre de hipotecas y gravámenes.

Todos los detalles de la subasta

El sorteo organizado por los Bailey establece un precio de entrada de 6 euros por participación, permitiendo a cualquier interesado entrar en la subasta. La meta definida consiste en vender un total de 150.000 boletos antes de la fecha límite, fijada para el 1 de enero a las 16:00. Hasta la fecha, la respuesta ha sido mejor de lo esperado, con 69.556 entradas vendidas.

El ganador del sorteo recibirá la vivienda sin cargas financieras y con todos los gastos legales cubiertos, según los términos de la plataforma. La empresa encargada de la gestión, retendrá el 10 % de la recaudación total para cubrir gastos legales, impuestos y acciones de marketing asociadas. Esta modalidad plantea una dinámica distinta a la del mercado inmobiliario tradicional, al abrir la puerta tanto a compradores potenciales como a personas que, de otro modo, no accederían a una vivienda de ese valor.

No obstante, el resultado de la subasta depende estrictamente de la cantidad de boletos vendidos. Si la familia no logra alcanzar la meta propuesta, la propiedad permanecerá en su poder. En ese caso, el ganador del sorteo recibirá la mitad de la suma recaudada, mientras la otra mitad se utilizará para compensar los gastos asumidos por los propietarios durante la campaña de promoción y organización. Los Bailey expresaron su deseo de transformar una experiencia frustrante en una oportunidad positiva, proporcionando a otra familia la posibilidad de crear un nuevo hogar en un entorno privilegiado.

La iniciativa de subastar la vivienda con boletos accesibles ha generado una importante atención mediática y ha motivado a otros propietarios a explorar vías similares, impulsados por la dificultad de vender propiedades bajo las condiciones actuales del mercado. El desenlace de la subasta, programado para inicios de enero, determinará si la familia logra desprenderse de la vivienda bajo sus propios términos o deberá continuar en la búsqueda de soluciones ante un mercado desafiante.