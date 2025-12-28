España

Quíntuple Plus: ganadores del 28 de diciembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Guardar
Para llevarte el premio mayor
Para llevarte el premio mayor tienes que acertar a los cinco ganadores de las cinco carreras del Turf (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso del Quíntuple Plus que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este 28 de diciembre difundidos por Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerda que todos los boletos premiados disponen de una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quíntuple Plus, exclusivamente se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se degrade ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Resultados ganadores del Quíntuple Plus

Fecha: domingo, 28 de diciembre de 2025

Carrera 1: 8

Carrera 2: 5

Carrera 3: 5

Carrera 4: 4

Carrera 5 (Caballo ganador): 9

Carrera 6 (Caballo clasificado): 4

Esta lotería se lleva a cabo todos los domingos y los números ganadores son difundidos a las 21:15 horas. En algunas ocasiones se efectúa sorteo entre semana, jueves o miércoles, en este caso los resultados ganadores son publicados a las 22:05 horas.

Paso a paso: ¿Cómo ganar Quíntuple Plus?

Los pasos para jugar Quíntuple
Los pasos para jugar Quíntuple Plus son muy sencillos (AP)

El primer paso para jugar al Quíntuple Plus es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego tienes que definir tu apuesta la cual debe estar conformada con seis números. Esta media docena de dígitos tiene que provenir del dorsal de los ganadores de las cinco primeras carreras de la jornada de Turf y del segundo clasificado de la quinta carrera.

Para ganar el premio mayor de la Quíntuple Plus tu apuesta debe de coincidir con el resultado ganador de las cinco carreras, sin embargo, puedes obtener un premio desde los cuatro aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Quíntuple Plusespaña-loteriasnoticias

Últimas Noticias

K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en España

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue un parteaguas para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

K-pop en iTunes: las 10

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo | Se suspenden las labores de búsqueda del joven desaparecido en Granada hasta el lunes a primera hora

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

Quinigol: comprueba los resultados del 28 de diciembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Quinigol: comprueba los resultados del

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Lototurf: comprueba los números ganadores del 28 de diciembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Lototurf: comprueba los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 diciembre

Un jubilado explica por qué ha decidido irse con su pensión a Albania: “Aquí no se pagan impuestos”, pero “el motivo no es solo económico”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”