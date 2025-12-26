Suiza quiere endurecer las condiciones para obtener la ciudadanía: se necesitará más conocimiento de idiomas

En base a la integración, Suiza endurece las pruebas para obtener la nacionalidad (Montaje Infobae)

Suiza obligará a tener un buen nivel en alguna de las lenguas oficiales del país para poder obtener el pasaporte suizo. Así lo han informado representantes federales de la UDC (el Partido Popular Suizo o Unión Democrática de Centro) que presentaron una moción en tal sentido a finales de diciembre. Esto supone que todo aquel que quiera tener la nacionalidad del país deberá de manejar con fluidez uno de los cuatro idiomas de la nación.

Para tener la ciudadanía helvética se deberá de tener un mínimo de nivel B2 en expresión oral y un B1 en escritura ya sea en el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Esta calificación representa, según los colegios de idiomas, un nivel intermedio que te permite poder comunicarte en la vida diaria. Así, esta medida se ha puesto en base a la integración.

No es algo nuevo, pero sí es más difícil que lo ya estaba establecido. Antes se requeriría un B1 oral y un A2 escrito y esta actualización de la ley la endurece en un nivel superior el requisito para poder tener los papeles suizos. Así, si la obtención de la ciudadanía helvética ya era complicada por cuestiones menores, esta subida en la dificultad de la prueba obstaculiza aún más la situación de aquellos que quieren ser de allí.

¿Es necesaria para la integración?

La inmigración es un tema político que genera controversia y cualquier postura que se tome implica debate. Según el consejero nacional de la UDC y autor de esta moción, Jean-Luc Addor, lo anterior era insuficiente y considera que persistían demasiadas lagunas en el dominio del idioma de quienes buscan la ciudadanía: “El objetivo de la naturalización es garantizar una integración exitosa, y un elemento es la autonomía de los extranjeros que desean convertirse en suizos”.

Como toda ley nueva que se propone tiene detractores. Nadra Mao, miembro del comité dela Iniciativa para la Democracia, cree que la iniciativa va demasiado lejos y no es necesario para la integración tener un nivel tan alto en el dominio del idioma. “Suiza ya es un país con cuatro lenguas nacionales. Y en estas diferentes regiones lingüísticas, muchos suizos y suizas solo dominan su propia lengua o tienen conocimientos básicos de las demás lenguas nacionales, pero eso no ha impedido que el país funcione”, señalaba.

Una ley discriminatoria

Según la misma Nadra Mao, este requisito idiomático representa una fuerte discriminación ya que cree que las personas con educación limitada, que tienen dificultades para aprender idiomas a un nivel avanzado, podrían verse en desventaja. Además lamenta que obtener la ciudadanía sea cada vez más difícil en su país.

En general, adquirir la nacionalidad helvética es complicado aún poseyendo todas los requisitos aprobados. Según un estudio de entre 2018-2020 de la Comisión Federal para la Migración, órgano consultivo del Gobierno, ya reconocía que para muchas personas es especialmente difícil alcanzar el nivel escrito. Además la prueba cuenta con preguntas sobre geografía, historia y sociedad. Un ejemplo fue de cuestiones extrañas: ¿Qué lago es más grande el de Neuchâtel, el de Lucerna o el de Zúrich?