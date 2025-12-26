España

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

El president defendió la importancia de proteger la convivencia y garantizar servicios públicos como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda

Salvador Illa en su discurso
Salvador Illa en su discurso de Navidad (RTVE)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, destacó en su mensaje navideño la necesidad de fortalecer valores como la solidaridad, la empatía y la humanidad para afrontar los desafíos de Cataluña. Illa subrayó que solo mediante la empatía y la responsabilidad colectiva será posible acoger e integrar a quienes lo necesiten, protegiendo el modelo de convivencia propio.

Durante su intervención en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, en plenas festividades de Navidad y Sant Esteve, Illa insistió en que la sociedad catalana debe evitar culpar a quienes menos tienen o a las personas diferentes de los problemas existentes.

Defendió la búsqueda de soluciones desde una política útil y responsable, con políticas públicas centradas en todas las personas, garantizando una sanidad y educación públicas, además de asegurar el acceso a la vivienda, la dignidad y la seguridad en todos los barrios.

Coyuntura actual

En referencia a la coyuntura actual, marcada por el avance de la extrema derecha y episodios como el reciente desalojo en Badalona que dejó sin vivienda a unas 400 personas, el president hizo un llamamiento para que los catalanes mantengan sus valores humanos.

“¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad? Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan, defender nuestro Estado del Bienestar, garantizar la educación y la sanidad públicas, asegurar la vivienda como un derecho, ofrecer ayudas sociales a quien más lo necesita y garantizar la dignidad y la convivencia en todos nuestros barrios”, señaló Illa.

El president de la Generalitat
El president de la Generalitat de Catalunya y secretario general del PSC, Salvador Illa (Eduardo Manzana - Europa Press)

El presidente también resaltó el papel de la sociedad catalana ante las emergencias, recordando la capacidad para afrontar situaciones como los incendios en la Noguera, la Segarra y el Urgell, las inundaciones en las Terres de l’Ebre y los brotes de enfermedades en el campo. Según Illa, Cataluña ha respondido con empatía, solidaridad y responsabilidad colectiva, valorando la acción común y la confianza frente a las adversidades.

Illa tuvo un recuerdo especial para los bomberos fallecidos en acto de servicio en Santa Susanna y Paüls, así como para los vecinos de Agramunt que murieron a causa de los incendios del pasado verano. Solicitó reconocimiento para la labor de los servicios de emergencia y seguridad —Mossos, policías locales, Agents Rurals, bomberos y personal sanitario— y extendió ese reconocimiento a profesionales de los ámbitos social, educativo y cultural.

Situación europea

Otro eje del discurso fue la situación de Europa, que Illa utilizó para advertir sobre el momento “crucial” que atraviesa el sistema democrático. “Está en juego nuestro modelo de vida, de convivencia democrática y de prosperidad compartida. Están en juego valores que conforman nuestros cimientos.

Europa somos nosotros. Europa, también España y Cataluña, será lo que nosotros queramos que sea”, afirmó el president. Señaló que Europa es un espacio de pertenencia para Cataluña y España, y que su futuro dependerá del compromiso activo de los ciudadanos en cada pueblo y barrio.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, habla sobre la importancia de la situación de Europa en su discurso de Navidad (RTVE)

Illa reiteró la necesidad de invertir los recursos públicos en el interés general y el bien común, subrayando que solo tienen sentido si mejoran la vida de las personas. Añadió que avanzar requiere el empuje empresarial, el talento creativo y científico, el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo.

El balance del año, según Illa, ha sido positivo para Cataluña y aseguró el compromiso de seguir mejorando en 2026. Animó a la sociedad catalana a situarse “al lado de la verdad, del humanismo, de la fraternidad y del espíritu de cooperación, de la esperanza”.

