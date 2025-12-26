España

Embalses España: la reserva de agua subió este 26 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.041 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 55,48 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la retención de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: viernes 26 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 31.094 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,48 %.

Variación de hace una semana: 350 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,62 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.793 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,38 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 47,09%.

Aragón: 54,79%.

Asturias: 53,73%.

C. Valenciana: 40,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,12%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 55,51%.

Extremadura: 61,99%.

Galicia: 66,55%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 41,61%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Fuertes heladas, lluvia y nieve este viernes: continúan la inestabilidad y las bajas temperaturas en España

La Aemet ha activado alertas amarillas y naranjas en ocho comunidades autónomas por frío, precipitaciones y fenómenos costeros

Fuertes heladas, lluvia y nieve

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 26 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cuántos dólares cuesta un euro

Una experta en Casa Real analiza el gran año de la princesa Leonor: “Aún tiene que curtirse. Le falta experiencia, carácter y madurez”

Carmen Duerto, analiza para ‘Infobae’ el año 2025 de la hija de los reyes Felipe VI y Letizia y habla de su futuro en la monarquía

Una experta en Casa Real

Cómo hacer roscón de hojaldre​, la versión más fácil y rápida para celebrar el día de Reyes

Esta versión exprés del clásico roscón de Reyes se prepara en un momento y puede rellenarse con nata, trufa o una mezcla de ambas

Cómo hacer roscón de hojaldre​,

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

El Gobierno supera un año con victorias clave y derrotas sonadas, en un contexto marcado por los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpican al ala socialista

Pedro Sánchez termina la recta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez termina la recta

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

Policías nacionales van a demandar judicialmente a Interior por no permitir la afiliación a sindicatos externos e interprofesionales dentro del cuerpo

ECONOMÍA

Cuántos dólares cuesta un euro

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 26 de diciembre

‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Un abogado explica las tres formas de saber si tienes deudas: “Es importante para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”