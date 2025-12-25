Kate Middleton y la princesa Charlotte emocionan en Navidad con un inesperado dueto al piano

Kate Middleton y su hija Charlote en el del tradicional servicio de villancicos ‘Together at Christmas’. (Kensington Palace)

A punto de despedir el año, Kate Middleton ha regalado al mundo una de esas imágenes que traspasan la pantalla y quedan grabadas en la memoria colectiva. La princesa de Gales ha compartido un instante único con su hija, la princesa Charlotte, al sentarse juntas al piano en una escena tan íntima como simbólica, marcada por la emoción, la ternura y el espíritu de la Navidad.

El momento se pudo ver durante la quinta edición del tradicional servicio de villancicos Together at Christmas, emitido en la tarde de Nochebuena en Reino Unido. Una cita muy especial para Kate, que cada año se implica personalmente en la organización del evento y que, en esta ocasión, ha querido compartir protagonismo con Charlotte, de 10 años, en una estampa inédita hasta ahora.

Madre e hija interpretaron la pieza Holm Sound, del compositor escocés Erland Cooper, una obra inspirada en la naturaleza y cargada de sensibilidad. Sentadas frente a un majestuoso piano negro, las miradas cómplices, los pequeños gestos y la serenidad con la que tocaron revelaron la estrecha relación que las une y convirtieron la escena en uno de los grandes momentos del programa.

Aunque el servicio de villancicos se grabó, como es habitual, en la Abadía de Westminster, este delicado dueto fue registrado la semana pasada en el Salón Interior del Castillo de Windsor. Un entorno elegante y solemne que sirvió de marco para una actuación muy cuidada, en la que estuvo presente el propio Erland Cooper, quien ofreció algunas indicaciones a las protagonistas durante la grabación.

El evento contó con la presencia del príncipe Guillermo y de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, además de otros miembros de la Familia Real británica. También se incluyó una emotiva intervención de Kate Middleton, que puso voz a la carta entregada a los invitados, reforzando el tono cercano y reflexivo del encuentro.

En cuanto al vestuario, la princesa Charlotte acaparó todas las miradas con un conjunto de dos piezas formado por un jersey azul marino con cuello bebé y ribetes blancos, combinado con una falda de cuadros escoceses en tonos rojos, muy acorde con estas fechas. Lució el cabello liso, recogido en un elegante semirecogido. Kate, por su parte, optó por un vestido largo de terciopelo con hombreras marcadas, ondas suaves y un maquillaje natural en tonos tierra.

La cuidada escenografía completó la magia del momento. Velas blancas colocadas tras el piano aportaban calidez a la escena, mientras un imponente árbol de Navidad, decorado principalmente en rojo, presidía el espacio y reforzaba el ambiente festivo.

Desde las redes sociales oficiales de la Casa Real británica destacaron el significado del dueto: “Amor y conexión a través de la música. Un momento especial para abrir el servicio de villancicos de este año”.

Kate Middleton cerró la velada con un mensaje cargado de emoción, en el que recordó el valor de los pequeños gestos y la importancia de la compasión. “No son los grandes gestos los que sostienen la vida, sino los actos amables, el cuidado y el tiempo que dedicamos a los demás”, expresó, invitando a vivir la Navidad como un tiempo para reconectar, compartir y ofrecer esperanza.