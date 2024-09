Luis Miguel y sus extravagantes exigencias durante su paso por Cádiz: “Pidió que le tiraran sábanas para no pisar por donde el resto pasaba”

Luis Miguel durante su concierto en el festival Starlite, a 03 de Agosto de 2024, en Marbella (España). (Europa Press)

Luis Miguel, el ícono musical que ha conquistado los corazones de varias generaciones, no deja de ser noticia, no solo por su talento, sino también por sus particulares y a menudo extravagantes demandas cuando está de gira. El pasado 24 de julio, durante una de las paradas de su extensa gira internacional, el cantante mexicano se presentó en Chiclana de la Frontera, Cádiz, para brindar a sus fans gaditanos un espectacular concierto en el Concert Music Festival. La actuación, como era de esperarse, fue un éxito, pero los detalles más interesantes no se dieron sobre el escenario, sino tras bambalinas.

El artista se hospedó en el exclusivo Palacio de Sancti Petri, un lujoso hotel que combina a la perfección la herencia neomudéjar con toques andaluces y árabes más actuales. Este emblemático edificio, hoy convertido en un lujoso Gran Meliá Hotel, ofrece un ambiente de elegancia y sofisticación, con suites que superan los 1.000 euros por noche. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el fastuoso alojamiento del cantante, sino una petición muy particular que ha desvelado Informalia: Luis Miguel “pidió que le tiraran sábanas para no pisar por donde el resto pasaba”

Un artista en busca de la perfección

No es la primera vez que surgen noticias sobre las demandas de Luis Miguel durante sus presentaciones. A lo largo de su carrera, el cantante ha sido conocido por su obsesión con la perfección, no solo en lo musical, sino también en todo lo que rodea su vida. Desde los equipos de sonido que utiliza hasta el tipo de iluminación que prefiere en sus conciertos, Luis Miguel cuida hasta el último detalle. Este control obsesivo, sin duda, ha sido una de las razones por las que se ha mantenido como una de las figuras más relevantes de la música latina por décadas.

El cantante mexicano Luis Miguel durante el concierto que ofrece este sábado en Madrid. EFE/ Victor Lerena

Su actual gira internacional es una muestra más de su incansable búsqueda de la excelencia. Esta, que comenzó su recorrido en el verano del año pasado, ha llevado al “Sol de México” a presentarse en escenarios de todo el mundo. Este verano ha recorrido varias ciudades de nuestro país, con conciertos memorables, como los dos que ofreció en el Santiago Bernabéu, los días 6 y 7 de julio. Ahora, el mexicano ha vuelto a su país natal para deleitar a sus fans en varios conciertos que tiene programados hasta finales de noviembre.

Un amor discreto pero firme

En el plano personal, Luis Miguel atraviesa un momento de estabilidad amorosa junto a Paloma Cuevas. Aunque ambos han sido amigos durante años, tras su separación con el torero Enrique Ponce, la cordobesa decidía probar suerte de nuevo con el artista y, a día de hoy, su relación ha evolucionado hasta la posibilidad de una boda en secreto. La pareja, a pesar de ser reservada con su vida privada, no ha ocultado su cercanía, y se les ha visto disfrutando de su tiempo juntos durante todo el verano, especialmente en España, donde han sido captados en diversos eventos.

Luis Miguel y Paloma Cuevas (Infobae)

El romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ha despertado un sinfín de rumores sobre su estado civil. Aunque en México algunos medios dan por hecho que ya se han casado, la pareja ha evitado hacer declaraciones públicas al respecto. De hecho, fue Rafael Herrerías, amigo cercano del cantante, quien alimentó estos rumores al afirmar que había sido invitado a la boda, aunque finalmente no pudo asistir debido a compromisos personales. Sin embargo, poco después, Televisa aclaró que Herrerías se había confundido, aludiendo en realidad a la boda de Michelle Salas, hija del cantante, y no a la suya.

Sin emitir una palabra al respecto, Paloma Cuevas avivaba las especulaciones con publicaciones en redes sociales. Hace unos días, la diseñadora mostraba en ellas su entusiasmo ante su nuevo trabajo junto a la firma Rosa Clará; y utilizando los hashtags “Felicidad” y “Trabajo”, compartía un selfie muy sonriente junto a varios de sus diseños. Pero los rumores también han sido desmentidos desde nuestro país por parte de sus amigos más íntimos, entre ellos Boris Izaguirre, quien aseguró que, de producirse un enlace, este probablemente tendría lugar después de que Luis Miguel finalice su actual gira en noviembre.

El cantante derramó varias lágrimas arriba del escenario Crédito: @supasion.por.luis.miguel