¿Cuánto gana un médico por trabajar el día de Navidad?: “La misma guardia, el mismo 25 de diciembre, con el mismo cargo no vale lo mismo en todos los hospitales”

Las retribuciones de los médicos cambian según la comunidad autónoma en la que trabajen y el tiempo que lleven en el puesto. (Montaje Infobae)

Aunque sea fiesta, no todos los trabajadores descansan. Existen puestos esenciales que nunca pueden quedarse vacantes, ni siquiera un día. Entre ellos, están los médicos, encargados de cuidar de nuestra salud. Sin importar la especialidad o la región en la que ejerzan su profesión, siempre habrá facultativos en pie los días de fiesta, incluido el día 25 de diciembre.

Ahora bien, trabajar en Navidad no es lo mismo que trabajar un domingo cualquiera. Esta fecha tan señalada en el calendario tiene una consideración especial a nivel retributivo en el Sistema Nacional de Salud. Decidir trabajar un 25 de diciembre supone un extra a final de mes, pero este dependerá del tiempo que se trabaje en el centro sanitario, de la comunidad autónoma y también de la antigüedad del facultativo en el puesto. “En España, la misma guardia, el mismo 25 de diciembre, con el mismo cargo, no vale lo mismo en todos los hospitales públicos”, señala Lucía Goiri en sus redes sociales.

La joven española realiza actualmente su primer año de residencia médica, conocida como MIR, manteniendo al mismo tiempo un perfil activo en redes sociales en el que comparte curiosidades sobre la profesión y consejos para otros que siguen su mismo camino. En su último vídeo, Goiri ha querido reivindicar el papel del médico y denunciar la explotación que sufren los trabajadores, con guardais de 24 horas que no están tan bien pagadas como algunos creen, especialmente en algunas comunidades autónomas.

La guardia médica un 25 de diciembre

Goiri indica que es en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde peor se cobra la hora de guardia en un día tan especial. Según los datos que comparte, un médico adjunto recibiría 27 euros la hora, mientras que un residente de primer año (R1), recibe “tan solo 11″ euros netos. “En el otro extremo, los R1 mejor pagados son los canarios, con 20 euros la hora, y los adjuntos mejor pagados son los de Baleares, con hasta 68 euros la hora, seguidos por Cantabria y Navarra, con 55 euros la hora”, explica. En una guardia completa, es decir, 24 horas seguidas, “un R1 puede ganar desde los 264 euros brutos hasta los 480. Un R3, desde los 360 hasta los 720″, calcula Goiri.

Según los datos recabados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para el año 2024, es Galicia la que peor paga un día festivo a sus residentes (14,86 euros brutos/hora para los R1), seguida de Ceuta y Melilla (16,88 euros brutos/hora) y Extremadura (21,01 euros brutos/hora). En el otro lado, estaría Baleares, donde un R1 cobra 40,59 euros brutos por hora de guardia en un festivo especial.

Retribuciones por hora de guardia, en bruto, de los médicos MIR en España, según la comunidad autónoma. (SMA)

Aquellos médicos que ya han terminado su residencia, conocidos como adjuntos, pueden cobrar “desde los 648 euros hasta los 1.632″. Es decir, que hay facultativos que cobran menos que un residente, según la comunidad autónoma que se compare. Los datos del SMA exponen que Cataluña es donde un facultativo puede cobrar más en Navidad, con una retribución de 79,87 euros brutos/hora (21,53 euros netos).

“Todo esto en bruto, sin descontar un IRPF que muchas veces supera el 35% y, por supuesto, siguen siendo horas que no cotizan para la jubilación”, denuncia Goiri. Con esta puntualización, recoge una de las reivindicaciones más popular de los sindicatos médicos. No es que las horas de guardia “no coticen” per se, si no que, pese a que los médicos trabajan más tiempo que un trabajador corriente, no tienen una jubilación anticipada, pues en España el tiempo trabajado se cuenta en días, no en horas. Organizaciones como CESM y SMA han reclamado que ese tiempo extra “cotice” y permita reducir la edad de jubilación para los médicos.

“Y aun así, uno de los comentarios que más he recibido este año ha sido: ‘Bien que os peleáis por las guardias de Navidad, las cobráis a precio de oro. Son un chollo’. Pero no. No se cobran igual”, resalta. “La pregunta no debería ser cuánto se cobra por una única guardia obligatoria al año. La pregunta es: ¿tiene precio que quien te atiende en momentos críticos lleve veinticuatro horas sin dormir? O ¿podemos, de una vez, dirigir la lucha a lo que de verdad importa?“, concluye.