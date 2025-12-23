España

Una empresaria dona 250 regalos de Navidad para niños necesitados: “Todos deberían recibir uno en estas fiestas”

La mujer, que huía de su ciudad embarazada de su primer hijo por maltrato doméstico, encontró su sitio gracias a un banco de alimentos que le ayudó a salir adelante

Guardar
Una empresaria dona 250 regalos
Una empresaria dona 250 regalos de Navidad a niños necesitados. (Getty Images)

Hace quince años, Claire Hébré llegó a la región de Charente, al oeste de Francia, embarazada de su primer hijo, huyendo de Saint-Étienne y de una situación de violencia doméstica. No tenía apoyo. Tampoco recursos. Tenía que empezar de cero. Encontró en Restos du Cœur, un banco de alimentos, ayuda para poder ir hacia delante.

“Tuve que reconstruirlo todo, y Restos du Cœur me ayudó a mantener a mi hijo”, ha recordado Claire al diario francés Chatege Libre. Hoy, a sus 38 años, esta madre y empresaria ha transformado su experiencia en un gesto de generosidad que encarna el espíritu navideño. Ha devuelto el favor y ha compartido su alegría con aquellos que le ayudaron. “Recibí cuando lo necesitaba. Ahora me toca dar”, ha afirmado la mujer.

En este sentido, el pasado 18 de diciembre, Claire y su equipo de P’tit de Pouss’, una empresa de limpieza y servicios personales que dirige la propia mujer y que cuneta con cinco empleados, entregaron más de 250 regalos y 30 paquetes de actividades a los hijos de los beneficiarios de la sucursal de Restos du Cœur en L’Isle-d’Espagnac. (ciudad de Charente).

Entre los diferentes objetos regalados había altavoces, juegos de mesa, muñecas, rompecabezas, peluches o patinetes, así como vales experiencia para ir al cine, laser tag, patinaje sobre hielo o el circo. “Creo que la Navidad es una época importante y todos deberían recibir regalos por Navidad”, ha subrayado Claire.

Claire regaló 250 regalos y
Claire regaló 250 regalos y 30 paquetes de actividades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una campaña impulsada por la comunidad

Pero, para hacer posible esta alternativa, se han tenido que instalar hasta tres puntos de recogida en distintas localidades de Charente, con la colaboración de particulares y empresas locales y nacionales como Cultura, King Jouet o la zona del Gran Angulema. “Mis hijos y los de mis empleados también donaron algunos de sus juguetes”, ha agregado la empresaria, realzando el valor del esfuerzo colectivo en la campaña.

La fuerza de la empatía y la memoria

Este acto no es solo una donación material, sino una cadena de solidaridad nacida de la gratitud. “Cuando pensé en este proyecto, lo consideré lógico para Restos du Cœur. Quería agradecerles y demostrarles que no he olvidado lo que hicieron por mí”, ha explicado Claire.

Aún quedan unos sesenta regalos que distribuir antes de que llegue Nochebuena. El objetivo: garantizar que todos los niños de las familias beneficiarias puedan experimentar la magia de las fiestas. “Nunca he olvidado lo que Restos du Cœur hizo por mí”, ha insistido.

Entrevistas a los visitantes de Cortilandia, en Madrid.

Hacia una tradición anual

Incluso, la intención de la empresaria es que este acto no se convierta en una donación material puntual. Conmovida por la respuesta de la comunidad y el efecto positivo, Claire ya está planeando cómo repetir la gesta para el próximo año, con la esperanza de que se convierta en un evento periódico anual que mantenga viva la cadena de generosidad y gratitud iniciada hace 15 años. “Me gustaría que se convirtiera en un evento anual”, ha concluido la mujer, quien todavía recuerda que la solidaridad puede abrir caminos y cambiar vidas.

Temas Relacionados

NavidadRegalosSucesosFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de este 23 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de

Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del 23 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los números ganadores

Un paquete a nombre de Gallardo obliga a desalojar la Diputación de Badajoz y a cortar el tráfico: no era una bomba, sino un regalo navideño de la ONCE

La presencia de cables en dos envíos activó el protocolo de seguridad y movilizó a los Tedax durante casi dos horas en pleno centro de la ciudad

Un paquete a nombre de

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 5 Super

El alcalde de Elche, sobre los okupas asesinos: asegura que son reincidentes y apunta a “fallos del sistema”

Pablo Ruz cree que tanto las leyes como los responsables “hacen aguas” y dice que espera “recibir la llamada” de Pilar Bernabé

El alcalde de Elche, sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un paquete a nombre de

Un paquete a nombre de Gallardo obliga a desalojar la Diputación de Badajoz y a cortar el tráfico: no era una bomba, sino un regalo navideño de la ONCE

Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el primer juicio del ‘caso mascarillas’

Abascal aparta a Ortega Smith del Comité Ejecutivo de Vox tras meses de tensiones internas: lo sustituye por Júlia Calvet y apuesta por perfiles jóvenes en el partido

Facua denuncia a varias plataformas online ante Consumo por vender balizas V16 sin conectividad sin indicar que no están homologadas

Las redes sociales son lo que más influye en la opinión política de los españoles, especialmente de los más jóvenes

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 23 diciembre

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Los primeros días de Alcaraz

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”