Una empresaria dona 250 regalos de Navidad para niños necesitados: “Todos deberían recibir uno en estas fiestas”

Hace quince años, Claire Hébré llegó a la región de Charente, al oeste de Francia, embarazada de su primer hijo, huyendo de Saint-Étienne y de una situación de violencia doméstica. No tenía apoyo. Tampoco recursos. Tenía que empezar de cero. Encontró en Restos du Cœur, un banco de alimentos, ayuda para poder ir hacia delante.

“Tuve que reconstruirlo todo, y Restos du Cœur me ayudó a mantener a mi hijo”, ha recordado Claire al diario francés Chatege Libre. Hoy, a sus 38 años, esta madre y empresaria ha transformado su experiencia en un gesto de generosidad que encarna el espíritu navideño. Ha devuelto el favor y ha compartido su alegría con aquellos que le ayudaron. “Recibí cuando lo necesitaba. Ahora me toca dar”, ha afirmado la mujer.

En este sentido, el pasado 18 de diciembre, Claire y su equipo de P’tit de Pouss’, una empresa de limpieza y servicios personales que dirige la propia mujer y que cuneta con cinco empleados, entregaron más de 250 regalos y 30 paquetes de actividades a los hijos de los beneficiarios de la sucursal de Restos du Cœur en L’Isle-d’Espagnac. (ciudad de Charente).

Entre los diferentes objetos regalados había altavoces, juegos de mesa, muñecas, rompecabezas, peluches o patinetes, así como vales experiencia para ir al cine, laser tag, patinaje sobre hielo o el circo. “Creo que la Navidad es una época importante y todos deberían recibir regalos por Navidad”, ha subrayado Claire.

Una campaña impulsada por la comunidad

Pero, para hacer posible esta alternativa, se han tenido que instalar hasta tres puntos de recogida en distintas localidades de Charente, con la colaboración de particulares y empresas locales y nacionales como Cultura, King Jouet o la zona del Gran Angulema. “Mis hijos y los de mis empleados también donaron algunos de sus juguetes”, ha agregado la empresaria, realzando el valor del esfuerzo colectivo en la campaña.

La fuerza de la empatía y la memoria

Este acto no es solo una donación material, sino una cadena de solidaridad nacida de la gratitud. “Cuando pensé en este proyecto, lo consideré lógico para Restos du Cœur. Quería agradecerles y demostrarles que no he olvidado lo que hicieron por mí”, ha explicado Claire.

Aún quedan unos sesenta regalos que distribuir antes de que llegue Nochebuena. El objetivo: garantizar que todos los niños de las familias beneficiarias puedan experimentar la magia de las fiestas. “Nunca he olvidado lo que Restos du Cœur hizo por mí”, ha insistido.

Hacia una tradición anual

Incluso, la intención de la empresaria es que este acto no se convierta en una donación material puntual. Conmovida por la respuesta de la comunidad y el efecto positivo, Claire ya está planeando cómo repetir la gesta para el próximo año, con la esperanza de que se convierta en un evento periódico anual que mantenga viva la cadena de generosidad y gratitud iniciada hace 15 años. “Me gustaría que se convirtiera en un evento anual”, ha concluido la mujer, quien todavía recuerda que la solidaridad puede abrir caminos y cambiar vidas.