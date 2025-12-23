7 trucos para que tu ropa quede sin arrugas sin necesidad de planchar

La plancha es un electrodoméstico que se puede evitar. (Imagen ilustrativa)

En pleno periodo de vacaciones, el tiempo libre empieza a dejar las tareas de casa aparcadas a un lado. Dedicarse a planchar pasa a un segundo plano y hay que buscar alternativas para evitar las arrugas en la ropa. La necesidad de mantener la ropa sin arrugas se convierte en una preocupación para quienes desean lucir prendas impecables sin invertir horas frente a la tabla de planchar. Este desafío cotidiano impulsa la búsqueda de soluciones prácticas y accesibles, que se adapten al ritmo acelerado de la vida moderna.

Existen métodos efectivos que permiten obtener prendas impecables, optimizando tanto el tiempo como el consumo energético. Los expertos en el cuidado de prendas y portales especializados como Blic destacan una serie de trucos para no planchar que, aplicados correctamente, transforman la rutina doméstica. Estas recomendaciones abarcan desde el lavado y secado hasta el almacenamiento, demostrando que es posible conservar el buen estado de las prendas sin depender exclusivamente de la plancha.

La tendencia a priorizar la eficiencia y el ahorro energético en el hogar ha llevado a que cada vez más personas adopten consejos para secar ropa. Al integrar estos hábitos en la vida diaria, no solo se reduce el esfuerzo invertido en las tareas domésticas, sino que también se contribuye a un consumo eléctrico más responsable. Así, mantener la ropa libre de arrugas deja de ser una tarea agotadora y se convierte en un proceso sencillo y sostenible durante las vacaciones y que puedes aplicar al resto del año.

Primeras claves: lavado y secado para evitar arrugas

La lucha contra las arrugas en la ropa comienza mucho antes de que la prenda llegue a la tabla de planchar. El primer truco consiste en aplicar una correcta técnica de lavado. Los especialistas en cuidado de telas coinciden en que no se debe sobrecargar la lavadora. Cuando las prendas giran con libertad en el tambor, sufren menos fricción y, por tanto, disminuye la formación de pliegues. Además, sacar la ropa de la lavadora inmediatamente después de finalizar el ciclo evita que el peso de la humedad y la compactación generen arrugas difíciles de eliminar.

Una de las claves para acelerar el secado comienza con el lavado. Al finalizar el programa habitual del lavarropas, es recomendable programar un segundo centrifugado.

El segundo truco está en la selección del programa adecuado en la lavadora. A diferencia de lo que muchos piensan, el ciclo universal no resulta la mejor opción para la mayoría de las prendas de uso cotidiano. Un programa delicado, con baja temperatura y centrifugado lento, favorece que las telas conserven su forma y minimiza la aparición de arrugas.

El tercer truco fundamental se relaciona con el modo de secado. Tras el lavado, sacudir cada prenda con energía y alisarla manualmente ayuda a que las fibras recuperen su posición original. La recomendación es colgar las prendas en perchas de superficie lisa, evitando aquellas con bordes afilados que puedan dejar marcas.

Soluciones prácticas para evitar planchar

El cuarto truco, especialmente útil para quienes utilizan secadora, consiste en agregar tres cubitos de hielo durante los últimos 15 o 20 minutos del ciclo. El hielo se derrite y genera un vapor suave que penetra las fibras, facilitando el alisado de la tela. Esta técnica aprovecha el calor residual de la secadora y elimina la necesidad de planchar, convirtiéndose en uno de los trucos más populares.

El ahorro de energía representa el quinto truco de la lista. Disminuir el tiempo de planchado no solo libera horas valiosas, sino que también reduce considerablemente el consumo eléctrico. Según datos citados por Blic, una plancha convencional demanda aproximadamente 1,26 kWh por hora de uso. En comparación, una secadora representa cerca del 7 % del gasto energético mensual de un hogar promedio.

Coloca la ropa encima de una almohada para evitar planchar. (Crédito: Freepik)

El sexto truco solo necesita una almohada. Al colocar una camiseta o camisa sobre la almohada y alisar cuidadosamente con las manos, se logran resultados efectivos, sobre todo en telas ligeras. Además, existe la opción de aplicar un espray suavizante, disponible en comercios o preparado en el hogar mezclando agua, una pequeña cantidad de suavizante y vinagre. Es importante aplicar esta solución únicamente en tejidos lavables y que no destiñan, lo que asegura la integridad de las prendas.

El séptimo y último truco se refiere al almacenamiento inteligente de la ropa. Una vez seca y alisada, lo más recomendable es colgar las prendas en perchas, evitando apilarlas. Para aquellas piezas que no pueden colgarse, la sugerencia es enrollarlas o doblarlas suavemente en tres partes, procurando no ejercer presión con otros objetos. Esta práctica previene la formación de pliegues y conserva el aspecto de la ropa hasta el momento de su uso.