España

La percha invertida, el método para ordenar el armario

Este sistema promete acabar con el caos del armario sin estrés ni drama

Guardar
Ropa colgada. (Freepik)
Ropa colgada. (Freepik)

Todos soñamos con un armario muy bien organizado en el que cada prenda tenga su lugar, en el que no falte nada y no sobre nada, y en el que vestir cada mañana no se convierta en una misión imposible.

Sin embargo, la realidad suele ser otra: un armario lleno de ropa, ropa que no usamos desde hace meses (o años) y la sensación constante de que “no tengo nada que ponerme”. Muchas veces, el desorden no viene de la falta de espacio, sino de la dificultad para deshacernos de aquello que ya no utilizamos.

Con el objetivo de ayudar a aquellos que no saben por dónde empezar, se ha popularizado un método sencillo que promete poner fin a este problema sin necesidad de tomar decisiones precipitadas: la percha del manillar invertido.

Este truco viralizado y recomendado por consultoras de organización personal se ha convertido en un aliado perfecto para aquellos que desean ordenar su armario con lógica, sinceridad y sin arrepentimientos.

¿En qué consiste el método del gancho invertido?

La solución es muy simple pero efectiva. Consiste en girar las perchas, concretamente, sus ganchos, para colocarlas todas hacia la misma dirección desde el primer día. A partir de ese momento, cada vez que saquemos una prenda para utilizarla, deberemos volver a colocarla en la barra girando el gancho en la posición opuesta.

El truco está en fijar una fecha límite. Pasado ese tiempo, las prendas con aquellos ganchos que no hayan sido girados serán aquellas que no hemos usado. Y si no las hemos usado en ese periodo, probablemente no las necesitemos.

Este método es todavía más útil si se practica por temporadas. Las personas más organizadas lo aplican cada tres meses, coincidiendo con los cambios de estación. Sin embargo, para la mayoría de las personas, dos veces al año es más que suficiente.

Lo que importa no es hacerlo rápido, sino de manera constante y sincera. No vale volver a colgar una prenda girada solo porque “quizás algún día me la ponga”. Ese autoengaño es el enemigo número uno del orden.

¿Qué hacer con la ropa que no usamos?

Desorden en una habitación. (Freepik)
Desorden en una habitación. (Freepik)

No se trata de tirar todo sin pensar. Antes de deshacernos de cualquier prenda, debemos valorar su estado. Si está en buen estado y simplemente ya no va con nuestro estilo, talla o necesidades, siempre existen alternativas que valgan: donar a organizaciones benéficas o puntos de recogida, vender en aplicaciones de segunda mano o intercambiar con amigos o familiares.

Por el contrario, si una prenda está rota o muy desgastada, puede ser reciclada para darle una segunda vida en forma de materiales textiles.

Más orden, menos estrés

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

La percha del manillar invertido no solo nos ayuda a liberar espacio: también nos hace conscientes de nuestro consumo. Nos ayuda a saber qué tipo de prendas compramos sin usar, cuáles repetimos una y otra vez y cuáles realmente valen la pena.

En definitiva, un pequeño gesto nos puede ayudar a transformar el caos de nuestro armario en una acción muy sencilla y fácil cada mañana.

Temas Relacionados

RopaArmarioEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pad Thai Vegano: el clásico tailandés, fácil de preparar y lleno de nutrientes

Una receta equilibrada que no puede faltar en en tu menú semanal

Pad Thai Vegano: el clásico

El discurso de Felipe VI en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía: agradecimiento a su madre y una sola mención al rey Juan Carlos

Al monarca ha destacado la “vida entera de servicio ejemplar” de la reina emérita en el acto por el 50º aniversario de la monarquía española

El discurso de Felipe VI

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex

Europa recomienda “vacunarse sin demora” contra la variante K ante el adelanto inusual de la gripe

Las autoridades sanitarias han detectado que una nueva cepa del virus de la influenza ha adelantado la temporada de gripe entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual

Europa recomienda “vacunarse sin demora”

Así afecta el ‘aquaplaning’ a los neumáticos de tu coche: “Es como si patinara sobre hielo”

Juan José Ebenezer explica qué es este fenómeno y qué hacer para minimizar el riesgo

Así afecta el ‘aquaplaning’ a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el presidente de la

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro confirma que Mazón y Villaplana se reunieron en un reservado y salieron antes del restaurante en torno a las 19:00

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Eduard Conti, economista, sobre la pensión de viudedad: “Hay mucha gente que se está gastando dinero en seguros de vida privados y no conoce los derechos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf