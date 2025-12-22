Valentín Naranjo, experto en humedades: “Este error al dormir está destrozando tu garganta”

Esta es la razón por las molestias en la garganta al despertarnos por la mañana. (Composición fotográfica/Canva)

¿Te ha pasado alguna vez despertarte por la mañana con la garganta tan seca que no puedes dejar de toser y notas la voz algo rota? Sin embargo, a mediodía, todos los síntomas ya han desaparecido y no te puedes explicar qué te había pasado por la mañana.

No, no te estás imaginando cosas, y es muy probable que, en realidad, a tu garganta no le pasa nada. Valentín Naranjo, experto en humedades y creador de contenido para redes sociales, tiene otra explicación: “Si te despiertas con la garganta seca, déjame decirte que no es porque has cogido frío, es por tu calefacción”.

A pesar de que parezca poco probable, el experto afirma que cuando la calefacción calienta el aire, elimina toda la humedad en el cuarto. Según él: “Cuando la humedad baja del cuarenta por ciento, las mucosas de tu garganta se resecan mientras duermes. Por eso te levantas con picor o la voz ronca.”

¿Qué podemos hacer para evitarlo?

El experto señala que el primer paso en resolver este problema es detectarlo. Para ello, recomienda utilizar un medidor de humedad relativa. Se trata de un aparato barato y que se puede encontrar en muchas tiendas. Ahora, lo único que hay que hacer es medir la humedad: “Si baja del cuarenta por ciento, tienes que actuar.”

Una vez que notamos que la humedad es baja, tenemos que actuar para volver a subirla. Según Valentín Naranjo, lo más eficaz es usar un humidificador. También recomienda hidratarse bien antes de dormir y colocar un cuenco de agua encima del radiador: “Eso hará que haya más humedad ambiental”.

Según el especialista, mantener el nivel de humedad entre el 40% y el 60% ofrece varios beneficios, como dormir mejor y no sentir el picor en la garganta. Basta con muy poco para mejorar significativamente la calidad del sueño y el bienestar físico en el dormitorio.

¿Cómo controlar el nivel de humedad en el hogar?

Además de usar humidificador, existen varias otras soluciones que ayudan a controlar la humedad en casa, manteniendo un ambiente beneficioso para el cuerpo y que ayuda a hacer con normalidad las tareas de la casa y, sobre todo, a dormir bien por la noche. Dormitorium, una página web que resuelve cuestiones del hogar, destaca otras soluciones:

No abrir puertas y ventanas

Si mantenemos las puertas y las ventanas cerradas una vez que hayamos conseguido incrementar la humedad en la habitación, vamos a evitar que el aire seco entre de nuevo. Se trata de un paso simple, pero eficaz, que garantiza la comodidad en el espacio.

Controlar el aire acondicionado

Es importante asegurarse de que el aire acondicionado no esté dejando un ambiente seco y desagradable. Desde la página web recomiendan mantener un nivel adecuado de humedad en la habitación para evitar problemas como ojos irritados o piel seca.

Colgar ropa húmeda en las ventanas

Otro truco eficaz que recomiendan los expertos es colgar la ropa mojada en varios puntos de la habitación, como, por ejemplo, las ventanas. De este modo, la humedad se va a liberar gradualmente en el aire, contribuyendo a llegar a los niveles necesarios.

Poner plantas en la habitación

También destacan la importancia de las plantas en el interior como una herramienta útil para combatir la sequedad. Las plantas acuáticas son especialmente útiles, ya que liberan humedad siguiendo un proceso que se llama “transpiración”.

Ducha caliente con la puerta abierta

Puede sonar ridículo, pero este es otro de los consejos que ayudan a equilibrar la calidad del aire en casa. El agua caliente es una excelente ayudante en esta tarea, pues ayuda a crear vapor que se puede extender fácilmente por toda la casa, siempre y cuando las puertas estén abiertas.