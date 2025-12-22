España

La intercambian al nacer con otro bebé en un hospital y el error dura 19 años: un juez sentencia indemnizarla con casi un millón de euros cuando ella pedía tres

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja reconoce un mayor daño moral a una de las niñas cambiadas al nacer en 2002 y destaca la imposibilidad de restablecer el vínculo con su madre biológica, fallecida antes de conocerse el error

Guardar
Fachada del Tribunal Superior de
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha estimado parcialmente el recurso presentado por una de las niñas que fueron intercambiadas al nacer en el Hospital San Millán de Logroño en junio de 2002 y ha elevado la indemnización que le corresponde de 850.000 a 975.000 euros. La sentencia revoca así parcialmente el acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja de 5 de octubre de 2022, que fijó inicialmente la cuantía de la compensación económica por el grave error sanitario.

La recurrente había reclamado una indemnización superior a los tres millones de euros —3.005.060 euros—, una cifra que el tribunal no ha considerado ajustada a los criterios aplicables, aunque sí ha reconocido que concurren circunstancias adicionales que justifican aumentar la cuantía reconocida por la Administración autonómica.

En su resolución, la Sala asume el criterio empleado por el Gobierno de La Rioja para fijar la indemnización inicial, basada fundamentalmente en dos elementos: el daño moral causado a la menor por haber convivido durante casi dos décadas con una familia que no era la biológica y el impacto psicológico derivado del conocimiento posterior del error de filiación. Estos factores fueron considerados adecuados para reconocer una compensación relevante, aunque no suficiente a juicio del tribunal.

Fallecimiento de la madre biológica

El TSJR entiende que existen dos circunstancias de especial gravedad que no fueron tenidas en cuenta en la resolución administrativa y que incrementan de forma significativa el daño moral sufrido. La primera de ellas es el fallecimiento de la madre biológica antes de que la afectada tuviera conocimiento de su verdadera identidad, lo que hizo imposible cualquier opción de restablecer el vínculo materno-filial una vez aclarado el error. “Esta circunstancia agrava de forma evidente el perjuicio moral”, subrayan los magistrados en la sentencia.

El segundo aspecto relevante es la situación de desamparo en la que se encontró la menor durante su infancia. Según recoge el fallo, cuando aún era menor de edad fue declarada en situación de desprotección, siendo su abuela materna quien se hizo cargo de ella en régimen de acogimiento. Esta circunstancia, a juicio del tribunal, añade un plus de sufrimiento que no fue valorado inicialmente y que debe reflejarse en la cuantía de la indemnización.

Por estos motivos, la Sala considera que procede incrementar en 125.000 euros la compensación reconocida, hasta alcanzar un total de 975.000 euros. El tribunal condena de forma solidaria a la Comunidad Autónoma de La Rioja y a su aseguradora al abono de esta cantidad adicional, al entender que ambos son responsables del daño causado por el funcionamiento anormal del servicio sanitario.

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

Entregadas a familias distintas

La sentencia da por acreditado que tras el nacimiento de dos niñas en junio de 2002 se produjo un intercambio en la Unidad Neonatal del Hospital San Millán, de manera que cada recién nacida fue entregada a una familia distinta de la biológica. Esta situación se mantuvo durante casi veinte años, hasta que en 2021 una resolución judicial determinó la verdadera filiación de ambas jóvenes, destapando uno de los casos más graves de error hospitalario conocidos en la comunidad.

El fallo del TSJR no es firme y contra él cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la resolución supone un nuevo pronunciamiento judicial que reconoce la magnitud del daño causado por el intercambio de bebés y reabre el debate sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención y reparación de este tipo de errores.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaJuiciosJusticiaTribunalesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Descubren una misteriosa anomalía enterrada cerca de las pirámides de Giza, en Egipto

De momento, no está claro qué podrían ser estas estructuras, pero su presencia podría presentar nueva información sobre el complejo de pirámides de Giza y los humanos que le dieron vida hace miles de años

Descubren una misteriosa anomalía enterrada

La psicóloga Ana Galán, sobre cómo debemos comportarnos con los jubilados: “No quieren compasión, necesitan una rutina, sentirse útiles”

La jubilación puede ser un momento de pérdida de identidad para aquellos que se sentían apegados a su profesión

La psicóloga Ana Galán, sobre

Por qué los oftalmólogos critican la ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años: “Pone en riesgo la salud del niño”

Las organizaciones sanitarias consideran que este proyecto alimenta el “intrusismo profesional”

Por qué los oftalmólogos critican

La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE

El fallo impone penas de cárcel e inhabilitación por el amaño de contratos de eficiencia energética entre 2012 y 2014

La Audiencia Nacional dicta sentencia

Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

El secretario del Interior, Doug Burgum, ha explicado por qué la Administración ha decidido parar la concesión de permisos y ha hecho referencia a la seguridad nacional

Donald Trump suspende el mayor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional dicta sentencia

La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE

Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

Miguel Ángel Gallardo dimite después de obtener el peor resultado del PSOE en unas elecciones en Extremadura

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

Feijóo impone una gestora al frente del PP en la Comunidad Valenciana y rechaza una lucha entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

¿Cuánto dinero se llevan las administraciones de lotería que han vendido los décimos premiados?

El turismo consolida su recuperación: 200.699 millones de euros y más empleo que antes de la pandemia

DEPORTES

El Real Madrid se lleva

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”