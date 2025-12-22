Feijóo reestructura el PP en la Comunidad Valenciana y aleja el enfrentamiento entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El Partido Popular no quiere culebrones en Valencia y aleja la llegada de un Congreso que enfrentaría a Pérez Llorca con Camps por el liderazgo del partido. Este mismo lunes, Feijóo ha impuesto una Ejecutiva transitoria que será presidida por el jefe del Consell.

Según ha avanzado la formación, el nuevo secretario general será el diputado por la provincia de Valencia y alcalde de Benavites, Carlos Gil, y el portavoz del PP Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ejercerá como nuevo coordinador general.

Por su parte, Esteban González Pons presidirá el Comité Electoral y Eduardo Dolón el Comité de Derechos y Garantías.

Noticia en ampliación