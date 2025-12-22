España

Feijóo reestructura el PP en la Comunidad Valenciana y aleja el enfrentamiento entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

El secretario general será el diputado por la provincia de Valencia y alcalde de Benavites, Carlos Gil, mientras que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ejercerá como nuevo coordinador general

Guardar
El presidente del Partido Popular,
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El Partido Popular no quiere culebrones en Valencia y aleja la llegada de un Congreso que enfrentaría a Pérez Llorca con Camps por el liderazgo del partido. Este mismo lunes, Feijóo ha impuesto una Ejecutiva transitoria que será presidida por el jefe del Consell.

Según ha avanzado la formación, el nuevo secretario general será el diputado por la provincia de Valencia y alcalde de Benavites, Carlos Gil, y el portavoz del PP Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ejercerá como nuevo coordinador general.

Por su parte, Esteban González Pons presidirá el Comité Electoral y Eduardo Dolón el Comité de Derechos y Garantías.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PPAlberto Nunez FeijooComunidad ValencianaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Bizcocho de turrón, un postre navideño para disfrutar en Nochebuena

Es una receta sencilla con la que podrás sorprender a todos tus invitados

Bizcocho de turrón, un postre

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este 22 de diciembre

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este año

Libros de Amazon España: estos

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Solo quedan por salir los dos últimos quintos premios, dotados de 6.000 euros por décimo, y el segundo cuarto premio, que asciende a 20.000 euros

Sorteo de la Lotería de

Un ganador del Gordo hace seis años consigue un quinto premio de la Lotería de Navidad: “Supongo que será un poco por el factor suerte”

El zaragozano ha pasado toda la noche haciendo cola para entrar al Teatro Real

Un ganador del Gordo hace

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía registra la sede

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

Miguel Ángel Gallardo dimitirá este martes tras la debacle del PSOE en las elecciones de Extremadura

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

Una camionera que perdió el antebrazo izquierdo en un accidente de tráfico en Alemania consigue la incapacidad permanente absoluta tras la negativa de la mutua

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Pueden los vecinos de La Elipa (Madrid) que han ganado el Gordo de la Lotería de Navidad comprarse un piso en su barrio?

Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad: pasos legales y financieros que debes seguir

Dónde ha tocado el gordo de la Lotería de Navidad 2025: el gran premio ha recaído en dos comunidades autónomas

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento