Abascal deja "la pelota en el tejado" de Guardiola y no descarta pedir que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que la "pelota" está "en el tejado" de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, después del resultado de las elecciones en la comunidad autónoma, incidiendo en que el partido está abierto a "muchas posibilidades", sin descartar que, en las negociaciones de cara a un pacto con el PP, Vox reclame entrar en el Ejecutivo autonómico.

En una rueda de prensa desde la sede nacional en Madrid, Abascal se ha referido así al escenario postelectoral tras la victoria de Guardiola en las elecciones con 29 diputados, aunque lejos de la mayoría absoluta de 33, y el crecimiento de Vox, que pasa de cinco a 11 diputados, un resultado con el que la candidata 'popular' necesitaría a los de Abascal para gobernar.

El líder de Vox ha subrayado que hay muchas "fórmulas de acuerdo" a explorar y ha subrayado que el interés de Vox se centra en las políticas del ecológicas, políticas migratorias, de género o en cuanto a impuestos.

"Es el PP quien tiene que elegir. Conviene no adelantar acontecimientos. (María Guardiola) tiene que decidir si pacta con los socialistas. Si decide pactar con Vox, estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos (...) No estamos cerrados a ninguna posibilidad", ha indicado.

