“Todo se encendía”: un vuelo de Air France París-Ajaccio se desvía de emergencia tras una avería del motor en pleno vuelo

Expertos en el sector han comentado que podría tratarse de un fenómeno conocido como “bombeo del reactor”. Este se genera con la formación de tapones de aire en el interior del motor

Un avión de Air France.
Un avión de Air France. (Europa Press)

Un avión de Air France tuvo que aterrizar de urgencia en Lyon tras un incidente técnico ocurrido en pleno vuelo. Según la compañía, este sábado por la noche, se requería de una detención inmediata debido a una avería de motor.

Se trataba del vuelo Air France AF 7721, cuyo trayecto unía París con Ajaccio. En este avión, aparentemente rutinario, se vivió una auténtica pesadilla, según informa el medio francés LeParisien. La experiencia estuvo llena de momentos de gran angustia, sobre todo cuando el avión tuvo que desviarse por una emergencia técnica.

Alrededor de las 18:00 horas, el Airbus A320 sobrevolaba la región de Clermont-Ferrand hasta que, tras 30 minutos de vuelo, un ruido resonó en la cabina. Uno de los pasajeros, Steven, declaró a RTL (cadena de radio francesa) que al principio se encontraba incrédulo y que pensaba que era una broma hasta que se dio cuenta de que algo no iba bien.

Fallo técnico del motor izquierdo

De los distintos testimonios recogidos, el comandante arrojó luz sobre el incidente e informó de que “el motor izquierdo dejó de funcionar en pleno vuelo”. Además, la compañía indicó también a una “avería de motor” como principal motivo de la problemática aérea.

Expertos en el sector han comentado que podría tratarse de un fenómeno conocido como “bombeo del reactor”. Este se genera con la formación de tapones de aire en el interior del motor. De este modo, se producen vibraciones que fuerzan a la tripulación a apagar el mismo.

El interior de una de
El interior de una de las turbinas de un avión. (Shutterstock)

El avión cayó de manera repentina, ocasionando una pérdida de altitud. Los datos, extraídos de FlightRadar (aplicación que permite rastear en tiempo real los vuelos), señalan un descenso de 34.000 pies a 5.000 pies en apenas diez minutos.

Toda esta situación llevo a los pasajeros a un estado de malestar, algunos incluso llegaron a llorar del terror. “Mi mujer, que estaba sentada a mi lado, tuvo mucho miedo. Me volví a abrochar el cinturón y me lo apreté con fuerza. Estamos dentro de una lata, no tenemos el control y no sabemos qué va a pasar”, relató Steven.

Éxito en el aterrizaje

A pesar del imprevisto técnico y su caída brusca de altitud, el aeroplano logró aterrizar sin problemas en el aeropuerto de Lyon. La tripulación, siguiendo los protocolos de seguridad y con un solo motor, gestionó la emergencia con éxito. En todo momento, la máxima prioridad fue la seguridad de los pasajeros.

Un avión de pasajeros sobrevuela
Un avión de pasajeros sobrevuela un caballo pastando. (REUTERS/Toby Melville)

“El aterrizaje se realizó con normalidad con un solo motor. Volar con un solo motor no es una situación normal, pero son situaciones que pueden darse en el transporte aéreo”, explicó la compañía.

Qué paso después

Después de aterrizar sin incidentes en Lyon, los pasajeros tuvieron que esperar varias horas para continuar su viaje. Un nuevo avión despegó a las 22.40 con destino a Bastia, donde aterrizó a las 23.50. Desde allí, los viajeros fueron trasladados en autobús hasta Ajaccio. Finalmente, su llegada al destino se dio en torno a las 3 de la madrugada del domingo.

Una serie de buses en
Una serie de buses en el aeropuerto. (Shutterstock)

Air France expresó sus disculpas por las molestias ocasionadas y recordó que la seguridad de sus clientes es su prioridad absoluta. Además, agradeció la paciencia de los pasajeros ante este imprevisto.

