Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 22 de diciembre

El precio de la electricidad cambia diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy lunes 22 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 22 de diciembre

Tarifa promedio: 70.86 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 101.29 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 26.09 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 22 de diciembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 56.16 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 46.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 43.72 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 37.63 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.09 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 36.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 63.42 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.79 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 89.15 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.24 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.41 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 64.7 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 59.7 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 63.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.35 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.43 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.91 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.87 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.21 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.21 euros por megavatio hora.