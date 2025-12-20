La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional (Europa Press)

Un joven de 21 años ha sido hallado este sábado muerto, al parecer por causas naturales, por su padre en su habitación de la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza. Según ha informado la Policía Nacional, el joven había quedado sobre las 10.30 con su padre, quien al ver que tardaba ha subido a la habitación y lo ha encontrado fallecido en el baño.

Aunque en una primera valoración todo apunta a una muerte natural, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud las causas del fallecimiento. La Policía Nacional abrirá una investigación, como es preceptivo en estos casos.

