La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza

Un joven de 21 años ha sido hallado este sábado muerto, al parecer por causas naturales, por su padre en su habitación de la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza. Según ha informado la Policía Nacional, el joven había quedado sobre las 10.30 con su padre, quien al ver que tardaba ha subido a la habitación y lo ha encontrado fallecido en el baño.
Aunque en una primera valoración todo apunta a una muerte natural, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud las causas del fallecimiento. La Policía Nacional abrirá una investigación, como es preceptivo en estos casos.
(Noticia en ampliación)
Últimas Noticias
Disney+ España: Estas son las mejores producciones para ver hoy
Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming
De servir cafés en Italia a dirigir proyectos en Brasil: la historia de una gerente de 27 años
“En muchas compañías italianas, el margen para crecer es limitado”, señala. Aun así, no descarta regresar en el futuro y brindar otra oportunidad a su país
Así es una de las estaciones de esquí más grandes de España: cuenta con un total de 147 pistas
Se trata de una estación de esquí moderna, con abundantes remontes renovados, e instalaciones de última generación
Un hombre es detenido tras instalar un dispositivo en el coche de su exmujer para saber siempre dónde está: ella se extrañaba de encontrárselo en todas partes
La víctima ha denunciado malos tratos psicológicos continuados
Un robot humanoide se hace viral entre los manifestantes de Bulgaria: “Seré un político excelente. Nunca me cansaré. No robaré ni mentiré. Porque lo llevo dentro”
Antes de sumarse a las manifestaciones masivas de la semana pasada, ‘Robert’ trabajó como corredor de comercio en Dubái y policía en Canadá. Además, posee habilidades de baile envidiables
MÁS NOTICIAS