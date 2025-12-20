Carlo Costanzia padre toma medidas legales contra Mar Flores tras sus memorias: “No voy a permitir que me llame maltratador”

Carlo Costanzia di Costiglione en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La noche de este viernes, 19 de diciembre, se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! Carlo Costanzia di Costiglione. El aristócrata italiano ha visitado el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para responder públicamente a las acusaciones vertidas por su exmujer y madre de su hijo, Mar Flores, en sus memorias, Mar en calma. El empresario ha llegado a su límite tras las recientes intervenciones televisivas realizadas por la modelo y ha tomado medidas legales contra la modelo, tal y como asegura en su paso por el formato de Mediaset.

“Hay cosas que ya no se pueden tolerar, la paciencia tiene un límite y hay que tomar medidas”, ha afirmado con contundencia. “Ya sé que se dice que las acciones legales no se anuncian, sino que se hacen, pero el tema está en que tenéis que saber que la señora Flores se fue a El Hormiguero el 28 de septiembre para anunciar su libro, el 10 de octubre lo publica, y una semana más tarde muere mi madre“, ha continuado diciendo, dejando entrever que ha estado atravesando un ”mal momento con la pérdida de mi madre".

Según su testimonio, la situación personal y familiar que atravesaba le llevó a posponer cualquier reacción pública o legal. “Mi madre ha tenido que tragarse todas las barbaridades que mi exmujer ha escrito sobre mí, me lo comentó y le dije que no tenía que preocuparse. Es por lo que he tardado, he tenido otras prioridades en mi vida, lo de mi madre y mi hermana que ha recibido quimioterapia”, ha agregado, visiblemente afectado.

“Quiero que se restablezca la verdad”

La publicación de las memorias de Mar Flores reavivaron la polémica historia de amor que ambos vivieron hace más de treinta años. En la década de los noventa, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole mantuvieron una relación sentimental, de la que nació su único hijo en común, Carlo Costanzia. Un vínculo que, con el paso de los años, se ha visto envuelto en versiones enfrentadas. En su libro Mar en calma, Mar Flores dedica varios capítulos a esa etapa de su vida y describe el impacto que aquella relación tuvo tanto en su trayectoria personal como en el vínculo con su hijo mayor.

Ahora, Carlo Costanzia ha acudido al formato de Telecinco con la idea de aclarar su situación. “Simplemente, quiero que se restablezca la verdad sobre lo que llevo escuchando desde hace tres meses. Hay un tema de incitación al odio porque se me ha llamado maltratador y secuestrador de niños sin tener ninguna condena”, ha manifestado, añadiendo que “no lo voy a consentir y ya veremos la justicia lo que decide”.

“Si estoy aquí es porque estoy convencido. Yo no estoy aquí para defenderme, yo esto lo haré en los juzgados. Yo vengo con hechos”, ha declarado el aristócrata, subrayando que confía en que la justicia aclare los hechos. El suegro de Alejandra Rubio también ha explicado que, antes de interponer una querella criminal, la ley le obliga a someterse a un proceso previo de conciliación. “Yo no puedo presentar una querella penal o civil sin antes declarar un acto conciliación”. Además, Carlo Costanzia ha hecho hincapié en que quiere que su hijo en común con la modelo se mantenga al margen de este conflicto mediático.

“Mi hijo Carlo no tiene que meterse en el medio y no le pido ni apoyo porque es su madre”, ha señalado, reconociendo que el actor es consciente de su decisión de actuar legalmente ante lo que considera acusaciones graves. “Yo me pregunto que necesidad tienes de hacer esto cuando acabas de tener un nieto, tu hijo acaba de hacer padre, de remover todo esto después de 30 años. Yo no le encuentro la justificación, qué necesidad había, no lo entiendo".