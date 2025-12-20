España

Así pasará Isabel Preysler la Nochebuena: del plato estrella del padre de Fernando Verdasco a la tradicional misa de Tamara Falcó

La ‘reina de los corazones’ ha detallado que pasará la Navidad junto a su familia en su gran mansión

Isabel Preysler: Mi Navidad (Disney+)
Isabel Preysler: Mi Navidad (Disney+)

La Navidad es sinónimo de reunión, de reencuentros y de momentos en familia. Siendo uno de los momentos más especiales del año, todo se prepara al detalle. Desde los adornos hasta el menú que van a degustar con la idea de crear un ambiente acogedor y sentirse cómodos. En el caso de Isabel Preysler, la velada familiar se construye a partir de una minuciosa organización en la que cada elemento tiene su importancia. Como si de una tradición se tratase, la reina de los corazones reúne a sus familiares y allegados en su gran mansión para disfrutar de la Nochebuena.

Aunque ejercer de anfitriona no es una tarea fácil, lo cierto es que la socialité ya cuenta con varios años de experiencia y domina a la perfección esta faceta. Recientemente, la expareja de Mario Vargas Llosa sacó a la luz algunos detalles de cómo afronta la cena del 24 de diciembre. En una de sus intervenciones en El Hormiguero, la madre de Enrique Iglesias afirmó que su mesa cuenta con “un poquito de todo”. Aun así, hay un elemento que no falta en su mesa de Nochebuena y que se ha convertido en un clásico familiar: el pavo asado. “Tenemos pavo, que lo cocina siempre el padre de Fernando Verdasco, y le queda buenísimo. Con puré de patata, de castaña, salsa de arándanos…”, manifestó, dejando entrever que se trata de una combinación que remite a la Navidad más tradicional, pero con un toque sofisticado que encaja con el sello personal de la anfitriona.

Ana Boyer y Fernando Verdasco
Ana Boyer y Fernando Verdasco (IMAGEN DE ARCHIVO).

Con esta afirmación, Preysler ha dejado claro que su hija, Ana Boyer, así como su marido, Fernando Verdasco, sus hijos y sus suegros se reunen para una fecha tan señalada. Tampoco falta Tamara Falcó, para quien la Nochebuena y, en general, toda la Navidad tienen un significado especial, y su marido, Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón vive estas fechas con una ilusión que ella misma ha comparado en más de una ocasión con la de la infancia. Profundamente creyente, la hija de Isabel Preysler concede un gran valor al componente religioso de estas celebraciones, desde la representación del nacimiento hasta la llegada de los Reyes Magos.

La Misa de Gallo a la que va Tamara Falcó el 24 de diciembre

Durante el periodo navideño, Tamara mantiene una agenda marcada por las tradiciones: participa en el montaje del belén, decora el árbol de Navidad —tanto en su casa como ayudando en la de su madre— y no renuncia a cantar villancicos ni a implicarse en iniciativas solidarias. Todo ello forma parte de una vivencia que se adentra en lo emocional y espiritual. Tanto es así que no falta a la misa católica que celebra tradicionalmente a medianoche para conmemorar el nacimiento de Jesucristo y que se conoce como Misa del Gallo.

Uno de los momentos que más disfruta es, precisamente, la decoración navideña. Apasionada del diseño y la estética, dedica semanas a seleccionar los adornos que lucirán en su hogar. Bolas personalizadas, lazos rojos, velas, flores naturales, centros de mesa y pequeñas figuras se distribuyen por las distintas estancias con un criterio claro: crear un ambiente elegante sin caer en lo recargado. El árbol ocupa un lugar central, decorado con adornos de papel, figuras de renos, acebo y una destacada guirnalda de luces.

Aunque la cena principal suele celebrarse en casa de Isabel Preysler, hay una elaboración imprescindible que corre a cargo de Tamara: el falso suflé de queso en versión individual, un canapé que no falta ningún año y cuya receta compartió en su libro Las recetas de casa de mi madre. Un pequeño detalle culinario que se ha convertido en tradición familiar. Tras las celebraciones, Tamara Falcó e Íñigo Onieva suelen reservar tiempo para viajar, siempre que sus compromisos profesionales lo permiten. Desde visitas familiares a Miami hasta escapadas internacionales, el matrimonio aprovecha estas fechas para desconectar, como sucedió el año pasado, que viajaron a la Rivera Maya.

