España

La expareja de Ilia Topuria, Giorgina Uzcategui, rompe su silencio: “Existe un procedimiento judicial en curso que implica una menor”

La empresaria venezolana ha decidido dar un paso al frente tres días después de que el campeón de artes marciales mixtas emitiera un comunicado en sus redes sociales

Ilia Topuria
Ilia Topuria

La delicada situación que atraviesa Ilia Topuria le mantiene desde hace unos días en el centro de los focos. Apenas tres días después de que el campeón de artes marciales mixtas hiciera público un contundente comunicado en sus redes sociales, en el que denunciaba presiones, amenazas y supuestos intentos de extorsión relacionados con presuntas acusaciones de malos tratos, ha sido su mujer, Giorgina Uzcategui, quien ha decidido pronunciarse. Su respuesta, sin embargo, ha seguido una línea completamente distinta a la del deportista, pues ha apostado por la prudencia, la discreción y el respaldo legal.

Este jueves 18 de diciembre, la empresaria venezolana rompió su silencio de manera oficial. Lo hizo a través de un comunicado remitido por su equipo jurídico al medio LOC, evitando cualquier exposición personal directa y dejando en manos de sus abogados la gestión pública del asunto. En el texto se hace referencia a la “proliferación de informaciones, especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio” que, según se indica, se han venido produciendo en relación con su figura en los últimos días.

Ilia Topuria y su pareja,
Ilia Topuria y su pareja, Giorgina Uzcategui en una imagen de redes sociales (Instagram / @iliatopuria)

El comunicado subraya que “en la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad”, una precisión clave que sitúa el foco del conflicto en el ámbito judicial y familiar. Los letrados de Giorgina Uzcategui insisten en que se trata de un proceso “estrictamente privado y familiar”, motivo por el cual la empresaria ha optado, según explican, “expresamente por no realizar manifestaciones públicas” sobre el caso. La estrategia adoptada, añaden, responde a la voluntad de canalizar la situación “desde el máximo respeto al procedimiento y a las personas implicadas”.

El escrito remitido al ya citado medio concluye con una petición explícita dirigida a los profesionales de la información. En ella, se solicita que se evite alimentar “especulaciones o juicios paralelos”, apelando a la responsabilidad informativa en un contexto especialmente sensible por la presencia de menores involucrados. Con este mensaje, Giorgina Uzcategui deja claro que no realizará más declaraciones públicas relacionadas con este asunto y que cualquier avance se producirá únicamente en el marco judicial correspondiente.

Ilia Topuria con Giorgina Uzcategui
Ilia Topuria con Giorgina Uzcategui (Gary A. Vasquez, USA TODAY SPORTS)

El comunicado de Ilia Topuria

La respuesta de la empresaria llega después de que Ilia Topuria sorprendiera a sus seguidores el pasado 15 de diciembre con un comunicado difundido a través de sus redes sociales. En ese texto, el luchador hablaba de meses especialmente complicados en el plano personal y aseguraba haber sido víctima de intimidaciones. Según explicaba, dichas presiones estaban vinculadas a la amenaza de difundir “infundadas acusaciones de malos tratos”, unas acusaciones que, siempre según su versión, solo podrían frenarse “a cambio de dinero”.

En su comunicado, el deportista afirmaba que el asunto ya se encontraba en manos de la justicia, pero justificaba su decisión de hacerlo público por la necesidad de proteger su reputación y, especialmente, a sus hijos, a quienes describía como “los pilares de mi vida”. Aunque en ningún momento mencionaba directamente a Giorgina Uzcategui, el contenido del texto fue interpretado por numerosos medios y seguidores como una confirmación indirecta de los rumores de separación que llevaban meses circulando.

Entrevista a Ilia Topuria.

En su mensaje, Topuria defendía su integridad personal y profesional con firmeza, asegurando: “Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad”. Estas palabras, unidas al tono general del comunicado, buscaban reforzar su imagen pública en un momento de especial exposición mediática. Por ahora, y tras el posicionamiento oficial de Giorgina Uzcategui, todo apunta a que el desarrollo de este conflicto continuará lejos de los focos, al menos por parte de la empresaria, mientras el proceso judicial sigue su curso.

