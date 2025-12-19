España

Condenan a cadena perpetua a un anestesista por envenenar las bolsas de suero de una treintena de pacientes: 12 de ellos fallecieron

Según el Tribunal de lo Penal de Doubs, Frédéric Péchier actuó de esta manera desde 2008 a 2017, afectando a víctimas de entre 4 y 89 años

El anestesiólogo Frédéric Péchier ha
El anestesiólogo Frédéric Péchier ha sido condenado a cadena perpetua por envenenar a treinta pacientes. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y Romeo Boetzle/AFP)

Muchos de los pacientes de las clínicas francesas Saint-Vicent y Franche Comté, en Besançon, se enfrentaban a operaciones rutinarias: una lesión en el hombro por un accidente de esquí, una extirpación de las amígdalas... Sin embargo, pese a la reducida dificultad de las cirugías, un número considerable sufrió paros cardíacos o hemorragias que requirieron intervenciones de emergencia en el quirófano.

Detrás de estos sucesos se encontraba el anestesiólogo Frédéric Péchier, de 53 años, recientemente condenado a cadena perpetua por el envenenamiento de 30 pacientes, desembocando en 12 fallecimientos y 18 intentos de asesinato. Su método consistía en la manipulación de las bolsas de paracetamol o anestesia con sustancias como cloruro de potasio, lidocaína o adrenalina.

En el momento en el que los pacientes sufrían un paro cardíaco, Péchier se encontraba allí para intervenir en las emergencias, permitiéndole “demostrar sus habilidades de reanimación” a sus compañeros de trabajo y desacreditarlos, según explicó la fiscalía. “Esto no tiene precedentes en la historia de la medicina ni en la historia criminal”, afirmó Frédéric Douchez, abogado de la clínica Saint-Vincent, según ha recogido Le Monde.

El anestesiólogo Frédéric Péchier llega
El anestesiólogo Frédéric Péchier llega al juicio junto a sus abogados. (Romeo Boetzle/AFP)

La alerta saltó ocho años después del inicio de los actos, en 2017. Sandra Simard, de 36 años, sufrió un paro cardíaco durante una cirugía de columna. En la bolsa de suero se detectó una dosis potencialmente letal de cloruro de potasio. Fue entonces cuando comenzó la investigación contra Péchier, que quedó bajo supervisión judicial ese año. Jamás pasó por la cárcel y en 2023 recibió una autorización para trabajar, pero sin la posibilidad de tener contacto con pacientes.

Finalmente, el pasado 8 de septiembre comenzó el juicio en el Tribunal de lo Penal de Doubs que ha terminado cuatro meses después con la condena a cadena perpetua del anestesiólogo. La sentencia incluye una pena mínima obligatoria de 22 años y la inhabilitación permanente para ejercer la medicina.

Treinta pacientes envenenados

“Usted es el Doctor Muerte, un envenenador, un asesino. Usted avergüenza a todos los médicos. Convirtió esta clínica en un cementerio”, declararon los fiscales durante el juicio, según recogió BBC. Las víctimas del anestesiólogo, que se situaban entre los 4 y los 89 años en el momento de los crímenes, y sus familiares han celebrado la condena: “No podemos resucitar a nuestros muertos, pero al menos hay una especie de reparación”, señaló Delphine Ziegler, hija de una de las fallecidas durante una operación rutinaria de reemplazo de cadera, según informa Le Monde.

Al juicio han acudido también las víctimas que sobrevivieron tras la manipulación de las bolsas de suero por parte de Péchier. Es el caso de Teddy, el paciente más joven que sufrió los actos del anestesiólogo. En 2016, cuando tenía solamente 4 años, Teddy se sometió a una operación de amígdalas.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Durante la intervención, sufrió dos paros cardíacos de los que consiguió sobrevivir, pero a costa de cinco descargas eléctricas, dos días en coma y una década marcada por el trauma. “Todavía puedo ver a su madre de rodillas a los pies de su cama, llorando desconsoladamente, rezando con todas sus fuerzas para que su pequeño despertara”, recordó el padre del menor.

Por su parte, el anestesiólogo ha mantenido que no cometió actos delictivos, por lo que ha sido injustamente acusado y condenado. Su abogado ha señalado que apelarán la decisión del jurado.

