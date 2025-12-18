El tenso reencuentro de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tras la entrevista del exduque de la Palma en televisión

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en una imagen de archivo (Europa Press)

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han vuelto a coincidir en tiempo y espacio, una imagen poco habitual desde que pusieron fin a su matrimonio. El escenario elegido no ha sido otro que un partido de balonmano de su hijo Pablo Urdangarin, uno de los encuentros deportivos que el joven disputa de manera habitual y a los que tanto su madre como su padre suelen acudir por separado. Sin embargo, hasta ahora habían sido contadas las ocasiones en las que ambos coincidían en el mismo evento, lo que ha convertido este reencuentro en especialmente significativo.

La coincidencia ha llegado, además, en un momento especialmente delicado, marcado por la reciente entrevista televisiva concedida por el exduque de la Palma el pasado jueves y en la que habló abiertamente de su vida personal y de la infanta Cristina, a quien definió como uno de los grandes amores de su vida. A este testimonio se suma la confirmación de que el próximo año se publicarán sus memorias, un anuncio que ha vuelto a situar al exjugador de balonmano en el centro del foco mediático. Hasta ese momento, la hermana de Felipe VI no había reaccionado públicamente ni había hecho ninguna aparición tras dichas declaraciones, de ahí que el comportamiento de ambos durante este encuentro haya despertado un notable interés.

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina coinciden en el partido de balonmano de su hijo Pablo con su equipo, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona (Europa Press)

Según se ha podido observar en las imágenes que se han hecho públicas, el reencuentro estuvo marcado por la frialdad. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ocuparon diferentes lugares en las gradas del pabellón, alejados el uno del otro. Ambos se mostraron atentos y concentrados en el desarrollo del partido de su hijo, pero en ningún momento aparecieron juntos. Las cámaras no lograron captar una imagen del exmatrimonio compartiendo espacio, y desde Europa Press se ha señalado que la infanta habría evitado conscientemente ese encuentro.

Cada uno por su lado

“La tensión se mascaba entre ambos, y aunque Iñaki miró a la infanta cuando pasó por su lado, ella evitó levantar la cabeza. En otro momento, la infanta vio pasar a Iñaki y esquivó encontrarse con él, dejando solas hasta a sus amigas”, ha asegurado el citado medio. Un relato que subraya la incomodidad que marcó buena parte del reencuentro. No obstante, también se ha destacado que durante la primera parte del partido ambos se mostraron más serios, mientras que en la segunda, tras cruzarse en la cafetería de las instalaciones, se les vio algo más relajados, aunque sin compartir espacio ni protagonizar ningún gesto conjunto.

Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, con su hijo Pablo, han abandonado el pabellón del Fraikin BM Granollers por separado (Europa Press)

A pesar de la evidente distancia entre ellos, tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarin disfrutaron del evento deportivo. El Fraikin BM Granollers, equipo en el que milita Pablo Urdangarin, se impuso por 32 a 29 al Bidasoa Irún, una victoria celebrada en familia, aunque por separado. Tras el encuentro, Cristina se reunió con su hijo y ambos abandonaron juntos las instalaciones deportivas. Iñaki Urdangarin, por su parte, se marchó por otro lado, evitando cualquier coincidencia final.

Este tenso reencuentro ha puesto de manifiesto que cuando coinciden en público, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin prefieren no interactuar e incluso evitan cruzarse. Además, cuando se trata de apoyar a sus hijos, ambos están dispuestos a afrontar situaciones que pueden resultar incómodas y que saben que serán ampliamente comentadas.

En contraste con la frialdad vivida en el pabellón deportivo, la infanta Cristina sí se ha mostrado cercana, sonriente y cómplice en otro acto reciente. Unas horas antes del partido de balonmano, salieron a la luz las imágenes de su reencuentro con Marie-Chantal Miller, esposa de su primo Pablo de Grecia. Ambas coincidieron en la Revisión de los Avances del Foro Mundial sobre los Refugiados 2025, un evento institucional al que acudieron juntas. Fue Marie-Chantal quien compartió el encuentro en su perfil de Instagram, dejando constancia de la buena relación que mantiene con ella. En las imágenes, la infanta aparece relajada y contenta, en lo que se ha interpretado como sus primeras imágenes públicas tras la entrevista de su exmarido.