La infanta Cristina reaparece tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: su reencuentro con Marie-Chantal en un acto solidario en Ginebra

La infanta Cristina junto a Marie Chantal (Instagram)

Mientras Iñaki Urdangarin concedía su primera entrevista en televisión tras salir de la cárcel y anunciaba la publicación de sus memorias, la infanta Cristina se ha mantenido alejada de los focos. Sin embargo, la hermana del rey Felipe VI ha reaparecido en Ginebra, donde reside desde hace años. Lo ha hecho al acudir a un evento benéfico del Foro Global sobre los Refugiados de ACNUR.

Allí ha coincidido con su prima política, Marie Chantal, la esposa de Pablo de Grecia. De hecho, ha sido la princesa griega quien ha publicado su encuentro en su cuenta de Instagram a través de un carrusel de imágenes en las que ambas aparecen muy sonrientes. En una de ellas, la infanta se muestra prácticamente riéndose a carcajadas al lado de su familiar.

Se trata del primer evento en el que se deja ver Cristina tras el torbellino mediático provocado por su exmarido. En general, la hermana del rey suele mantener un perfil discreto y a penas tiene apariciones públicas, mucho menos una de carácter internacional como en la que se ha presentado.

En las fotografías, la infanta Cristina y Marie Chantal muestran la gran conexión y cercanía que existe entre ellas. Es más, hace tan solo unas semanas que habían coincidido juntas en otro evento, pero en España. El pasado 22 de noviembre, una gran parte de la familia real griega acudió al almuerzo que organizó la reina Sofía en El Pardo para celebrar su Toisón de Oro y el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España.

El compromiso social de Marie Chantal

Por su parte, Marie Chantal ha añadido un texto en su publicación con el que refleja el compromiso real que tiene por la causa de ACNUR: “Como madre, creo profundamente en el poder de la educación, especialmente para las niñas y mujeres refugiadas. Cuando a una niña se le da la oportunidad de aprender, todo cambia. La educación le da voz. Construye confianza, devuelve la dignidad y abre la puerta a la capacidad de elegir: sobre su futuro, su seguridad y su independencia”.

“Esa convicción me llevó a Ginebra para la revisión del Foro Global sobre los Refugiados de ACNUR y a mi trabajo con Women in Philanthropy de USA for UNHCR y la campaña Building Better Futures”, ha explicado la empresaria, que tiene su propia marca de ropa.

“Esta semana, lanzamos con orgullo esta iniciativa con un compromiso de 15 millones de dólares, centrado en ampliar el acceso a la educación superior para mujeres refugiadas. Me siento honrada de ser miembro fundadora de un movimiento que invierte no solo en la supervivencia, sino en la posibilidad a largo plazo”, ha añadido sobre su labor.

Para terminar, Marie Chantal ha lanzado un alegato en apoyo a “las mujeres refugiadas”: “No han elegido este camino y aun así, su fortaleza y determinación son extraordinarias. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que su talento no se pierda por las circunstancias. La educación no es un privilegio. Es un derecho fundamental y una de las herramientas más poderosas que tenemos para cambiar el futuro”.