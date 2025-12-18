Descubren en Ávila un taller clandestino con 44 armas de guerra y un vehículo bélico blindado en una operación por un fraude de 300 millones de euros

Descubren en Ávila un taller clandestino con 44 armas de guerra y un vehículo bélico blindado (Policía Nacional)

Una operación que iniciaba como una intervención a una organización de defraudadores ha culminado con un vehículo blindado y decenas de armas incautadas. La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado una organización criminal dedicada a uno de los mayores fraudes de IVA detectados hasta la fecha en el sector de los hidrocarburos en España. En un taller de Ávila, han encontrado una fábrica clandestina de armamento.

El robo, que asciende a cerca de 300 millones de euros cometidos entre 2023 y 2024, se realizaba a través de la venta de carburante a precios muy por debajo del mercado, gracias al impago sistemático de impuestos y otras obligaciones fiscales. En la operación han sido detenidas ocho personas y otras 10 están siendo investigadas por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

La red criminal no solo dejaba de ingresar el IVA en la Agencia Tributaria, sino que tampoco cumplía con la normativa sobre biocarburantes, lo que supuso un impago adicional de unos 40 millones de euros. Además, la organización contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, una práctica poco habitual en el sector.

Vehículo blindado de guerra incautado (Policía Nacional)

Armas de guerra y un vehículo blindado

El pasado 2 de diciembre, los agentes realizaron nueve registros simultáneos en domicilios y oficinas de Madrid y Ávila. En una vivienda de Ávila se descubrió un taller clandestino de armas de fuego, donde se intervinieron 44 armas, algunas modificadas y con el número de serie borrado, munición de guerra y un vehículo blindado con una ametralladora de gran calibre.

En total, la operación permitió intervenir más de 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos dos millones de euros, activos financieros superiores a 14 millones, y el bloqueo de cuentas con más de 12,5 millones de euros. Además, se incautaron más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles.

Desviaban armas del mercado legal al ilegal a través de testaferros que denunciaban falsamente su robo o su pérdida (Guardia Civil)

Carburante baratos y toda una estructura criminal

La operación se considera la mayor realizada hasta la fecha contra el fraude de IVA en hidrocarburos y el crimen organizado en este ámbito. La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó movimientos económicos sospechosos en empresas del sector de hidrocarburos.

Pronto se descubrió que dos operadoras petrolíferas estaban incumpliendo de forma sistemática sus obligaciones fiscales, especialmente el pago del IVA. Detrás de estas empresas se encontraba una única organización criminal que ofrecía carburante a precios muy inferiores a los del mercado, lo que generaba una gran preocupación entre las empresas legales del sector.

Los beneficios obtenidos permitieron a los líderes crear hasta tres operadores petrolíferos diferentes para continuar con la actividad delictiva. La estructura de la organización era jerárquica, con dos socios al mando, directivos financieros encargados de la contabilidad y trabajadores, muchos de los cuales desconocían la actividad ilegal. También utilizaban testaferros, a quienes pagaban grandes sumas para figurar como responsables legales.