Sumar exige al PSOE que se mueva y le pide una “reunión urgente” para relanzar la legislatura: “El Gobierno es de dos”

El partido de Yolanda Díaz descarta por ahora una ruptura total, pero insiste en que todo dependerá de que el PSOE demuestre que quiere luchar contra la corrupción

La vicepresidenta segunda y ministra
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El “inmovilismo no es una opción”, advirtieron desde Sumar este lunes en respuesta a la “insuficiente” respuesta a la corrupción que Sánchez ofreció en su discurso sobre el balance político del año. Mismo mensaje han repetido todos los partidos que integran la coalición del socio minoritario, quienes han descartado en estos momentos una salida del Gobierno, pero sí le han pedido a la parte socialista una “reunión urgente” para “relanzar la legislatura”.

“Reivindicamos un Gobierno de coalición en el que todos estamos comprometidos y que sea de ambos socios”, ha afirmado este martes en una rueda de prensa el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago. Desde Sumar insisten en que ellos “no han causado este problema”, pero reconocen que “visto que somos parte esencial del gobierno, también estamos comprometidos en dar una solución a este problema que ha generado el PSOE”.

El partido de Yolanda Díaz mantiene su exigencia de emprender una “remodelación” del Gabinete, pero este planteamiento no parece convencer a los partidos que no forman parte del Ejecutivo, como Compromís. Enrique Santiago ha hablado esta vez de llevar a cabo una “revisión”. Fuentes del partido aclara que no quieren que sea un mero cambio de cromos, sino cambios que demuestren la dirección que debe tomar el Gobierno.

“Tenemos muchas cosas que hacer para seguir mejorando este país. Por eso estamos muy preocupadas porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna con demasiados casos de corrupción y de abusos sexuales. Estamos contrariados porque aún no nos han informado de qué medidas contundentes anti corrupción va a poner en marcha.”, afirman.

