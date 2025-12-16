La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

(Skanska)

La orografía de Noruega es complicada. Entre islas y fiordos, el recorrido entre cualquier par de puntos no suele ser sencillo ni especialmente directo en tierra firme, pudiendo llegar a suponer horas de viaje para un trayecto que, de poder hacerse en línea recta, igual duraría menos de una.

Los noruegos se mueven mucho por el mar debido a esto. En algunos pueblos, ubicados entre los escarpados paredones de algún fiordo, es costumbre coger un ferry para acercarse a la ciudad, porque solo salir del fiordo puede llevar lo mismo que el trayecto entero en la embarcación. En algunos núcleos de población, las casas en primera línea del agua tienen cobertizos embarcadero propios y privados en los que guardan lanchas a motor o pequeños barcos de vela.

Otra alternativa muy habitual en Noruega es la de los túneles submarinos: permite conectar distintas poblaciones, separadas por el mar y la orografía natural, sin alterar el paisaje. Ahora, Noruega está construyendo el túnel Rogfast (o Boknafjord), proyectado para recorrer la distancia entre Radaberg (al norte de Stavanger) y Bokn, una conexión de alrededor de 27 kilómetros que harán de este proyecto el túnel de carretera submarino más largo del mundo, 2,5 kilómetros mayor que el actual poseedor del récord, el de Lærdal, también noruego.

(Skanska)

El túnel de carretera submarino más largo del mundo

Este túnel contará con dos tubos, cada uno con dos carriles de un solo sentido. Conectará también, mediante una doble rotonda submarina, con la isla de Kvitsøy. No se trata de la primera rotonda debajo del mar - esa se encuentra en las islas Feroe - pero sí de la más profunda: estará ubicada a 260 metros de profundidad.

Su punto de mayor profundidad estará a cerca de 400 metros bajo el nivel del mar, lo que plantea enormes desafíos técnicos: la presión que el agua ejerce sobre la estructura ronda los 40 bares, es decir, 40 veces la presión que se experimenta en la superficie por acción de la atmósfera, suficiente como para haber provocado ya filtraciones de agua salada al interior de la estructura durante la construcción y “antes de llegar a los 300 metros”, según explicó Anne Brit Moen, directora del proyecto, en CNN. Las autoridades noruegas, sin embargo, mantienen una confianza plena en el proyecto.

Este túnel forma parte de un proyecto más amplio de modernización de la ruta costera E39, de 1.100 metros de longitud, entre Trondheim y Kristiansand. Recorrer este trayecto lleva actualmente unas 21 horas y supone tener que subirse a siete ferris distintos. El túnel de Rogfast busca eliminar la necesidad de los tramos a bordo de estas embarcaciones, dependientes además del clima, lo que reducirá la duración del viaje a la mitad.

El Rogfast se está excavando desde ambos extremos a la vez. Es algo habitual en otros grandes túneles para acelerar el proceso, pero supone una preparación especial para que el punto de encuentro sea perfecto: el margen de error es de solo cinco centímetros. Con este fin, se utilizan escáneres láser que crean un modelo digital exacto del túnel mientras avanza la excavación: cada metro se compara en tiempo real con los planos para evitar errores. Aunque completar este proyecto de modernización de la ruta costera llevará en principio hasta alrededor del 2050, el túnel, se espera, estará terminado en el 2033.