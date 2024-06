Alba Redondo, premiada por el reconocimiento a la visibilidad LGTBI en el mundo del deporte

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha definido este miércoles el Día Internacional del Orgullo LGTBI como jornada "de reivindicación" y "de reconocer el trabajo diario del activismo", durante un evento institucional donde la futbolista Alba Redondo ha recibido el reconocimiento a la visibilidad de dicho colectivo en el mundo del deporte. "Hoy es un día de reivindicación, de reconocer el trabajo diario del activismo. Es verdad que vamos a celebrar durante toda esta semana el Orgullo, lo vamos a disfrutar, vamos a festejarlo y que no hay un día del Orgullo, ni una semana, es todo el año y que necesitamos seguir profundizando y, desde luego, necesitamos nuestros símbolos y nuestras banderas, porque los símbolos y las banderas nos identifican y nos permiten reconocernos", ha asegurado la ministra en el acto institucional del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que ha tenido lugar en el Museo del Traje. También ha recordado los avances en derechos para el colectivo desde la derogación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, la aprobación del matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley Zerolo o la actual Ley Trans y LGTBI. "España es referente para Europa y el mundo en derechos LGTBI", ha asegurado Redondo. Además, ha alabado el papel de los activistas en la lucha por los derechos LGTBI. "Agradecer muy especialmente que nos empujéis, que nos deis aliento, que nos animéis, pero sobre todo que nos abráis a veces los ojos, para saber por dónde tenemos que caminar, para decirnos esto es importante y necesitamos que caminéis por este sendero y que remováis estos obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva", ha apuntado. "ESTA BATALLA NO NOS LA VAN A GANAR" Finalmente, Redondo ha llamado a ser "alegres" ante la "ola reaccionaria", que ha dicho que "acabará aburrida, acabará triste y acabará en el armario". "Desde luego somos invencibles y esta batalla no nos la van a ganar, no nos la pueden ganar", ha subrayado. Por su parte, el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle, ha hecho alusión al lema del Ministerio de Igualdad por el Día del Orgullo de este año, 'Orgullosamente libres'. "Es esa capacidad personal de superación, de sentirnos acompañados de una sociedad, de poder ser quien queremos ser y poder identificarnos como nos identificamos desde nuestras propias identidades", ha afirmado. LA ACTRIZ KARLA SOFÍA GASCÓN, UNA DE LAS PREMIADAS La actriz Karla Sofía Gascón, el actor Pepón Nieto y Google han sido algunos de los premiados por el Ministerio de Igualdad con los 4º 'Reconocimientos Arcoíris' a personas y organizaciones destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI. En este sentido, la actriz de cine y televisión y premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por su papel en 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, ha recibido el reconocimiento a la visibilidad LGTBI en el mundo del cine. Así, ha sido la primera mujer trans que obtiene este galardón. Por otro lado, entre los galardonados se encuentra el actor malagueño, Pepón Nieto, que a lo largo de su trayectoria ha cosechado premios y reconocimientos como el de mejor actor en el Festival de Toulouse por 'El tiempo de la Felicidad' o el otorgado por la Unión de Actores por 'Periodistas'. En su caso, ha recibido el reconocimiento a la visibilidad LGTBI en el mundo de la televisión. En cuanto a Google, Igualdad le ha otorgado el reconocimiento al apoyo a la creación de espacios de seguridad y pertenencia para las personas LGTBI en el ámbito empresarial. Asimismo, la futbolista, delantera del Levante Unión Deportiva y campeona del mundo con la selección española, Alba Redondo, ha recibido el reconocimiento a la visibilidad LGTBI en el mundo deportivo. Respecto al reconocimiento a la trayectoria profesional, este lo ha recibido el historietista y pintor español, Nazario Luque, considerado padre del cómic underground español y uno de los más destacados del cómic gay junto a Tom of Finland y Ralf König. El Ministerio de Igualdad también ha reconocido al programa 'Rejas Rosas', que ha apuntado que "surge de las necesidades de apoyo, acompañamiento y asesoramiento técnico detectado por las trabajadoras sociales del Centro Penitenciario Soto del Real (Madrid) para población LGTBI reclusa y que se lleva a cabo con la fundación 26 de diciembre". La catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, activista trans y presidenta del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, Marina Echebarría, ha recibido el reconocimiento al activismo LGTBI y trans. En el ámbito cultural, Igualdad ha otorgado el reconocimiento a la Librería Berkana, abierta en noviembre de 1993 en Madrid. Asimismo, ha añadido que está especializada en los temas LGTB y que fue la primera librería LGTB de España e Hispanoamérica. El ministerio también ha premiado a la Revista mensual Shangay, destinada a la comunidad LGTBI española, y especializada en cultura, moda, estilos de vida y ocio. Además, Igualdad ha añadido que esta se distribuye de forma gratuita en toda España y que recogerá el premio su director, Alfonso Llopart. Finalmente, el reconocimiento al activismo LGTBI interseccional se ha otorgado al Activista LGTBI y Romaní, fundador de la primera federación de asociaciones juveniles gitanas (Jachivela) y la primera organización europea de jóvenes Rroma (FERYP), Demetrio Gómez. "Su labor se distingue por incluir en sus acciones una perspectiva inclusiva e interseccional", han asegurado desde el ministerio. El acto, dirigido por Marc Calderó, también ha contado con la proyección de un video de Roberta Marrero recitando o un homenaje a Itziar Castro a cargo de Juan Antonio Simarro y Blanca Paloma. Precisamente la artista alicantina ha sido la encargada de cerrar con su actuación esta conmemoración.

