Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

Óscar Fernández Calle. (Junta de Extremadura)

El próximo 21 de diciembre, los extremeños acudirán a las urnas con motivo de las elecciones autonómicas de Extremadura, donde se decidirán los 65 escaños de la Asamblea. Desde 2023, la comunidad autónoma está gobernada por el Partido Popular, encabezado por María Guardiola, la primera presidenta autonómica de la comunidad, a cargo de la segunda legislatura popular en cuatro décadas.

Aunque en aquellas elecciones el PSOE fue el partido más votado, el empate de escaños con el PP dejó la formación del gobierno en manos de Vox. Pese a que Guardiola aseguró que no pactaría con un partido que niega la violencia machista, tuvo que recurrir al final a los de extrema derecha para llegar al poder, otorgándoles la consejería de la Gestión Forestal y Mundo Rural.

El pacto entre el Partido Popular y Vox se rompió en julio de 2024, en todas las comunidades, lo que derivó que Guardiola anunciara en octubre de 2025 la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones, tras no conseguir aprobar los presupuestos. De cara a estas elecciones, el partido de liderado por Abascal ha depositado su confianza en Óscar Fernández Calle, presidente de la formación en Cáceres desde 2019, que presenta medidas económicas basadas en la protección del campo, recortes en organismos públicos, bajada de impuestos y ayudas para aumentar la natalidad.

Defender el sector primario frente al “fanatismo climático”

Dentro del programa electoral de Vox para las elecciones de Extremadura 2025, destaca el papel del sector primario, para el que propone rechazar “enérgicamente” la reforma de la PAC 2028-2034 que, en su opinión, supondría la pérdida de autonomía presupuestaria, recortes masivos y un incremento de las exigencias medioambientales. A nivel europeo, también denuncia las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo en Extremadura.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

Además, los de Abascal plantean eliminar trabas burocráticas y fiscales que impiden a los agricultores solicitar “con normalidad” las ayudas de la PAC y sus anticipos a nivel regional, además de reducir “considerablemente la losa burocrática y fiscal, así como la hiperregulación”.

En cuanto a los acuerdos comerciales, Vox exigirá la suspensión “inmediata” de todos los contratos suscritos entre la UE y países extracomunitarios que supongan “un enorme perjuicio económico” para la producción agroalimentaria de Extremadura. En esta línea, dice que pedirá el aumento de controles fronterizos y el incremento de personal, materiales y centros de análisis de los puertos. Además, exigirá la “paralización inmediata de cualquier transferencia de fondos públicos nacionales o autonómicos destinados a financiar proyectos en Marruecos u otro país extracomunitario que ejerza una competencia desleal”.

Por último, para el sector primario, Vox propone apoyar a actividades específicas como el tabaco, la apicultura o el corcho. Para el primero, plantea poner en marcha una línea de ayudas específicas para salvaguardar la presencia y el arraigo del sector en la región. También quiere defender e impulsar el sector apícola, luchando contra la competencia desleal y el fraude del etiquetado de la miel respecto al origen e impulsar la producción del corcho extremeño para consolidar a la región como la mayor productora del mundo.

Impulsar la industria y la soberanía energética

Sobre la industria extremeña, los de ultraderecha señalan el “fanatismo climático” y la “Agenda 2030” como el responsable del cierre de industrias, la pérdida de soberanía energética y la marginación de Extremadura en infraestructuras. La principal medida es evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz, que genera 4.000 empleos y supone el 5% del PIB regional. En esta línea, también propone eliminar la ecotasa para garantizar su viabilidad.

Para impulsar la industria, Vox plantea acelerar el desarrollo logístico de las zonas industriales de Extremadura, con las inversiones necesarias, para “favorecer eficazmente la distribución de los productos por los distintos puntos de España y el extranjero”, así como impulsar la disponibilidad de suelo industrial, ampliando a su vez la cantidad de polígonos industriales y parques empresariales.

El presidente del Gobierno ha participado en el inicio de la precampaña de cara al 21D.

Otra de las propuestas es la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten trabajadores “españoles” de manera indefinida y apoyar a los autónomos con compensaciones para los que no alcancen el SMI y tomando medidas contra la figura del falso autónomo. Además, proponen cortar “todas las subvenciones millonarias” a los sindicatos y patronal, para promover que se financien con las cuotas de sus afiliados.

Recortes en los órganos autonómicos

El partido que lidera Santiago Abascal ha señalado también en su programa electoral el “despilfarro” y el “clientelismo” de la Junta, apuntando contra el aumento del gasto político y la existencia de organismos superfluos y subvenciones a sindicatos, patronales y ONGs. “Recortaremos el Estado de Bienestar de los políticos para impulsar el de los extremeños mediante la reducción del tamaño del Gobierno”, indican.

En esta línea, señalan que impulsarán la reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura y eliminarán cargos de confianza y personal eventual innecesario. También plantean realizar una “reforma radical” en la Junta que reduzca al máximo la burocracia y los trámites, para que existan “únicamente los necesarios”, reduciendo las duplicidades y la burocracia inútil.

Además, han propuesto eliminar las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y patronales, “que han vivido del esfuerzo de los extremeños mientras actuaban como brazos políticos del bipartidismo” y revisarán y cancelarán convenios y contratos públicos con entidades privadas o fundaciones subvencionadas que actúen como extensión de los partidos “eliminando las ayudas a inmigrantes en situación ilegal, las partidas de cooperación internacional y las subvenciones a ONG que promuevan la inmigración ilegal”.

Prometen una “bajada radical” de los impuestos

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle. (Vox Extremadura)

El partido critica también el “infierno fiscal y burocrático” que viven los extremeños, frente a la “pobreza y precariedad”, por lo que se compromete a “rebajar drásticamente” impuestos directos e indirectos, acompañado de la reducción “radical” del gasto político improductivo. Por ello, asegura que reducirán los tipos en el tramo autonómico del IRPF, con un mínimo exento de 22.000 euros, un primer tramo hasta los 70.000, que tributará a un tipo del 15%, y un segundo tramo a partir de 70.000 euros, que lo hará a un tipo del 25%.

Respecto al IRPF, plantea introducir deducciones para enfermos crónicos por los gastos en medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social, deducciones por nacimiento, por la compra de vivienda habitual, por gastos educativos o alquiler. En esta línea aseguran “presionar” para bajar todos los impuestos que repercuten sobre la factura de la luz y encarecen el suministro.

Sobre los impuestos al campo, el partido plantea rebajas de impuestos y tasas autonómicas para las nuevas explotaciones agrarias y las heredadas y desarrollar incentivos fiscales para el mundo rural, favoreciendo la instalación de empresas en estas zonas para combatir la despoblación.

Por último, cabe destacar los incentivos y ayudas que proponen para las empresas familiares, el comercio local, la artesanía, bares y tiendas de pequeños municipios, con un plan de ayudas para conservar empresas centenarias, para mantener los bares y cafeterías de municipios de menos de 600 habitantes y aumentando las ayudas a artesanos.

Combatir la emergencia demográfica con ayudas fiscales por nacimiento

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la clausura del acto de inicio de campaña electoral en Cáceres, Extremadura. (Carlos Criado/Europa Press)

Dentro de las ayudas y rebajas fiscales, el partido de Abascal destaca en su programa aquellas destinadas a combatir la emergencia demográfica de Extremadura. En concreto, promete incrementar las ayudas por nacimiento, especialmente en zonas rurales, y poner en marcha un “plan de reactivación rural” con deducciones fiscales para el nacimiento, así como afrontar gastos esenciales de las familias residentes en las áreas más despobladas.

En la misma línea, buscará incentivar fiscalmente a las empresas que contraten mujeres que hayan tenido hijos de manera reciente o a padres de familias numerosas y que promuevan la conciliación laboral. Otras medidas son las referentes a las familias numerosas. En este caso, Vox propone deducciones por el coste de la crianza, sin los límites de renta actuales, o con límites más elevados, reconociendo el mayor gasto estructural que implica criar a varios hijos.