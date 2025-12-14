La universidad española no produce trabajadores adaptados al mercado laboral: uno de cada tres egresados tiene empleo de baja cualificación

Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El vínculo entre universidad y mercado laboral no atraviesa su mejor momento. La relación está en una etapa de transformación marcada por la polarización educativa, la persistencia de desajustes estructurales y la necesidad de adaptar la formación a las demandas de una economía en cambio constante. El Informe CYD 2025, elaborado a partir de datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eurostat, el SEPE y la OCDE, compone una radiografía detallada de la trayectoria de los egresados universitarios, que se enfrentan a un mercado que no les ofrece sueldos competitivos y que considera que están sobrecalificados.

¿Cómo son los universitarios? El perfil de los titulados muestra una clara feminización, más acusada en los niveles inferiores: las mujeres representan el 60,7% de los egresados de grado, el 58,8% en máster y el 50,1% en doctorado. La presencia de estudiantes extranjeros es minoritaria en grado (5,1%), pero se eleva a más de una cuarta parte en máster (27,2%) y doctorado (26,5%), con predominio de procedentes de América Latina.

Por ámbitos de estudio, los grados con mayor número de egresados corresponden a negocios, administración y derecho; salud y servicios sociales; y educación, que suman más de la mitad del total. Sin embargo, la proporción de titulados en ingeniería ha retrocedido, mientras que informática y ciencias sociales han ganado peso. Las diferencias de género son notables: las mujeres superan el 80% en educación y el 74,2% en salud, pero apenas alcanzan el 15,8% en informática y el 32% en ingeniería.

La universidad privada se expande

En el curso 2023-2024, 204.800 personas obtuvieron un título de grado, 160.123 finalizaron un máster oficial y 12.391 completaron un doctorado en el sistema universitario español. El peso de las universidades privadas sigue creciendo, especialmente en máster, donde ya concentran el 53,4% de los egresados, superando a las públicas por segundo año consecutivo. En grado, su cuota alcanza el 21,1%, casi el doble que hace 15 años.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sobre el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades por el cual se "reforzará la exigencia de calidad" de las universidades privadas.

A la cola de la UE en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

La comparación internacional revela un déficit estructural en titulados STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas): en 2023, solo el 18,2% de los egresados españoles procedía de estas áreas, frente al 24,8% de la media de la UE. España ocupa la tercera posición más baja entre los 27 países europeos y, además, la brecha se ha ampliado en la última década. La ratio de titulados STEM por cada 1.000 jóvenes de 20 a 29 años es de 13,7 en España, muy por debajo de los 19,7 de la UE. La baja participación femenina en STEM, especialmente en informática (solo 17,2% de mujeres frente al 23,7% europeo), agrava el problema y perpetúa desigualdades salariales y de acceso a sectores estratégicos, destaca el informe.

Este escenario, argumentan desde la fundación, limita la capacidad de innovación y la competitividad en sectores clave como la inteligencia artificial o la transición energética. Las causas combinan factores sociales, educativos y laborales: percepción de dificultad, escasa orientación, débil conexión universidad-empresa y condiciones laborales menos atractivas.

Desajuste entre la oferta y la demanda de empleo cualificado

La inserción laboral de los graduados superiores españoles es menos favorable que la de sus pares europeos: la tasa de empleo es del 84,3% (frente al 87,8% de la UE) y la de paro, del 6,3% (el doble que la media europea). Solo Grecia presenta peores cifras. Entre 2020 y 2024, el número de ocupados graduados superiores creció en casi 1,2 millones y el paro se redujo en 240.000 personas, una caída del 27,2% que supera ampliamente la media europea.

Las condiciones laborales también reflejan diferencias: la temporalidad entre los graduados superiores españoles es del 13,9%, solo superada por los Países Bajos, aunque ha caído 5,6 puntos desde 2020 tras la aprobación del Real Decreto-ley 32/2021. El empleo a tiempo parcial y el trabajo autónomo son menos frecuentes que en la UE. Las mujeres graduadas superiores presentan peores indicadores: menor tasa de empleo, mayor temporalidad y una brecha salarial del 4,4%, la sexta más baja de la UE.

El desajuste entre la oferta y la demanda de empleo cualificado es otro de los grandes retos. En 2024, el 19,1% de las demandas de empleo correspondieron a ocupaciones de alta cualificación, pero solo el 15,7% de las ofertas lo eran. El índice de desajuste relativo para estas ocupaciones fue de 101,25, es decir, hay más personas buscando empleo cualificado que vacantes disponibles. La tasa de vacantes ha crecido tras la pandemia, especialmente en sectores como tecnologías de la información, actividades científicas y sanidad.

Uno de cada tres titulados tiene un empleo que no requiere un grado

La escasa demanda provoca que uno de cada tres titulados superiores ocupados en España trabaje en empleos de baja cualificación. En al UE, esto solo le ocurre a dos de cada diez. Esta situación afecta más a las mujeres, que se concentran en ocupaciones administrativas y de servicios personales. En este sentido, el informe señala que “España sigue siendo, un año más, el país de la UE con mayor porcentaje de graduados superiores empleados en ocupaciones de baja cualificación”.

El informe advierte sobre la desconexión entre empleabilidad y elección de estudios: subámbitos con baja inserción laboral, como formación de docentes, psicología o deportes, han ganado peso entre los nuevos alumnos, mientras que áreas con alta empleabilidad, como las ingenierías, pierden presencia. “Hay un aumento relativo de la demanda de estos estudios, si bien los resultados laborales no son los más óptimos”, señala el organismo, que atribuye esta tendencia a la falta de información sobre salidas laborales, la influencia de preferencias personales y la escasa orientación académica.

El informe concluye que la mejora del encaje entre universidad y mercado laboral exige una estrategia integral: fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas, actualizar los planes de estudio, ofrecer incentivos para la retención del talento, reforzar la colaboración entre universidades y empresas, y apostar por la formación permanente y las microcredenciales. Solo así, defienden, será posible reducir la sobrecualificación, elevar la calidad de la formación y responder a los retos de una economía cada vez más innovadora y tecnológica.