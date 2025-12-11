Los mensajes de la trama de hidrocarburos cuando Sánchez cesó a Ábalos: “El putero se ha enfrentado al guapo. Medio partido está con el putero”

Mensajes de la UCO: el "putero" y el "guapo"

Cuando el 10 de julio de 2021 José Luis Ábalos fue cesado en su cargo como ministro de Transportes, los miembros que componían la trama de hidrocarburos liderada supuestamente por el comisionista Víctor de Aldama empezaron a hablar entre ellos para intentar tranquilizarse. “Se ha liado en el Consejo de Ministros”, “se ha enfrentado el putero al guapo”,“y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo”, contaba una directiva de Villafuel SL, una de las sociedades investigadas, en un intercambio de WhatsApp fechado ese mismo 10 de julio.

En estos mensajes intervenidos por la Guardia Civil y recogidos en un nuevo informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso Infobae España, se relata el enfrentamiento que habría tenido Ábalos con Pedro Sánchez durante un Consejo de Ministros en 2021.

Según esos mensajes, Víctor de Aldama informaba al grupo de la destitución y transmitía tranquilidad, sugiriendo que la operación seguiría adelante pese a la salida de su principal apoyo. Uno de los socios del dueño de Villafuel reflexionaba: “Desde luego, el putero terminaría de hundir al PSOE”, lo que, según la UCO, demuestra que existían garantías de éxito para la obtención de las licencias que estaban en juego.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional (Carlos Luján / Europa Press)

El informe entregado por la Guardia Civil indica que la sociedad de Claudio Rivas, Have Got Time SL, compró una vivienda unifamiliar en La Alcaidesa (Cádiz) valorada en 585.000 euros, que posteriormente habrían cedido al exministro Ábalos, quien, según el documento, “dispuso materialmente de la vivienda“. La operación, según la UCO, habría respondido a una concesión administrativa que facilitó Ábalos desde el Ministerio de Transportes. El informe sostiene que esta licencia clave en Industria habilitó a la compañía para operar en el ámbito de los combustibles, y que resultó de gestiones impulsadas por Koldo García, asesor del exministro, entre otros altos cargos.

Tras el cese de Ábalos, Víctor de Aldama, socio de Rivas, fue el encargado de apaciguar el clima: “Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante”, transmitió Aldama a Leonor María González, una de las personas que controla Have Got Time.

Ella a su vez le contaba a su pareja que “Claudio (Rivas) está mosca”. Y él contestaba: “Normal”. “Se puede ir todo a la mierda”. “Lo sabes, no?”. Leonor, por su parte, afirmaba que confiaba en la operación: “No creo. Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar, se les ha dado más de 1kilo”.

El chalet en La Alcaidesa

Entre las operaciones detalladas por la Guardia Civil en su informe, parte sustancial de esos fondos, 585.000 euros, se habrían dedicado a la compra de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz. El informe explica que el inmueble fue seleccionado especialmente para cumplir las preferencias de Ábalos, quien “dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza”, precisa el reporte de la UCO.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

La secuencia para adquirir este chalet no fue casual. La Guardia Civil relata que el proceso se produjo “tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro”, en el que su entonces asesor Koldo García jugó un papel activo, intercambiando anuncios inmobiliarios con Ábalos. Esta coincidencia temporal y causal se refleja en que la compra de la vivienda ocurrió tras reuniones clave entre los principales implicados en el Ministerio de Industria y Turismo.

Surgieron conversaciones intervenidas donde algunos de los implicados manifestaron abiertamente el vínculo entre esa adquisición y la concesión de una autorización administrativa esencial para la trama. “Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, manifestó la empresaria Leonor González a su pareja, Natán González, lo que que la operación inmobiliaria y la autorización regulatoria estaban directamente conectadas.