España

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en España

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Guardar
Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Netflix España ya está disponible. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Madame Web

Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso.. si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

2. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

3. La Navidad en sus manos 2

Salva y sus amigos se reencontrarán con Papá Noel y tendrán que volver a salvar las Navidades.

4. Jay Kelly

La estrella del cine Jay Kelly se enfrenta a su pasado y su presente durante un viaje por Europa con su fiel representante en esta película de Noah Baumbach, nominado al Óscar.

5. Trol 2 (Troll 2)

Cuando un nuevo y peligroso trol amenaza con devastar su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

6. El círculo

El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.

7. Objetivo: Washington D.C.

Después de un ataque traicionero, el agente del Servicio Secreto Mike Banning es acusado de intentar asesinar al Presidente Trumbull. Perseguido por sus propios colegas y por el FBI, Banning comienza una carrera contrarreloj para limpiar su nombre.

8. Ocho apellidos marroquís

La muerte del patriarca de los Díaz-Aguirre pone patas arriba el perfecto universo de la familia. En su testamento, pide a su mujer que recupere el Sardinete, el primer pesquero de su flota, con el que inició sus negocios y que está criando herrumbre en un puerto marroquí. A Begoña, la hija del empresario, ir a por esa “vieja lata de sardinas” le parecen delirios de un viejo chocheando. Así que Carmen, decidida a rescatar el barco, encuentra un aliado inesperado en Guillermo, el ex de Begoña, quien confía en que un viaje romántico al sur reavive la llama del amor. Sin saber cómo van a traerse la embarcación, ponen todos rumbo a Marruecos y allí descubren que en su universo nunca nada había estado en su sitio. Y es que don José María, el patriarca, guardaba un secreto: una hija llamada Hamida.

9. Amor y vino (Love and Wine)

El heredero de un prestigioso viñedo intercambia identidades con su humilde amigo de la infancia para demostrar que su éxito con las mujeres no tiene nada que ver con el dinero.

10. Un robo muy navideño (Jingle Bell Heist)

Dos empleados en horas bajas se juntan para robar unos selectos grandes almacenes de Londres en Nochebuena. ¿Se robarán de paso el corazón?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

Temas Relacionados

NetflixStreamingPelículasEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

Plasencia rinde tributo a Robe Iniesta bautizando el Palacio de Congresos con su nombre

Este gesto consolida su legado en la ciudad que lo vio nacer y reivindica su importancia como centro cultural para artistas y músicos

Plasencia rinde tributo a Robe

Mónica García, en Cadena Ser: “Se les ha propuesto a los médicos que hagan una jubilación parcial y sigan en activo”

La ministra de Sanidad se reunirá este jueves con los sindicatos en medio de la huelga de médicos que afecta a todo el Estado español

Mónica García, en Cadena Ser:

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 10 de diciembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados ganadores del Cupón Diario

El homenaje de Manuel Carrasco a Robe Iniesta y alguna otra confesión, en ‘El Hormiguero’: “Pierdo 3 kilos en cada concierto”

El cantante promete que los conciertos programados en La Cartuja para el verano de 2026 serán “de los mejores” que ha hecho hasta el momento

El homenaje de Manuel Carrasco

Resultados de Bonoloto de este 10 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Bonoloto de este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez no asiste al

Pedro Sánchez no asiste al último pleno del año en el Congreso tras una semana de escándalos: pide el voto telemático

La Justicia autoriza a una madre a renovar el pasaporte de su hija ante la negativa del padre, que sospechaba de “un posible traslado” a Reino Unido

El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado mientras permanezca en prisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Ricardo Gil, hostelero: “El empresario que presume de que antes se trabajaba más, presume de explotación”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 diciembre

Bajar impuestos, fomentar la inversión y ayudas para autónomos: las propuestas económicas del PP ante las elecciones de Extremadura

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”