Emiliano Grillo, doctor: “Estos hábitos aumentan tu longevidad más que cualquier suplemento”

El doctor Emiliano Grillo en un reciente vídeo en sus redes sociales. (Tiktok)

España se ha convertido en uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, de media, los españoles viven hasta los 84 años, diez años por encima que la esperanza de vida global. Los años han aumentado tanto para los hombres, que llegan a los 81,38 años, y mujeres, que ya alcanzan los 86,53 años.

Pero vivir más años no es suficiente: el objetivo ahora es llegar a vivirlos de la mejor manera posible. En ese sentido, España todavía tiene mucho que mejorar. Un reciente estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha evidenciado que, a partir de los 65 años, la calidad de vida de los españoles se resiente. La investigación dice que los mayores llegan a disfrutar de 21,7 años más cuando llegan a la tercera edad, 1,5 años por encima de la media europea. Sin embargo, la proporción de años vividos con discapacidad se ha incrementado y, pese a tener una mayor longevidad, los últimos años de vida se pasan con limitaciones funcionales.

Mantener una larga vida con la mejor salud es posible si se adoptan buenos hábitos de forma preventiva. Por ello, el médico Emiliano Grillo, especialista en Dermatología Estética y Láser, ha compartido a través de sus redes sociales cinco hábitos que, según él, pueden “aumentar la longevidad mucho más que cualquier suplemento”.

Cinco hábitos para vivir más y mejor

Realizar deporte es clave para las personas mayores de 60 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer consejo señalado por el doctor Grillo es la gestión del estrés y del pensamiento. Según sus palabras, “actitudes negativas y pensamientos negativos van a afectar directamente vía hormonal, a través del cortisol y esos genes de supervivencia, en nuestro estado de salud”. Diversos estudios han documentado cómo el cortisol, conocido como la hormona del estrés, puede acelerar el envejecimiento biológico cuando llega en grandes cantidades y de forma continuada en el tiempo. Por ello, el especialista sugiere vigilar los pensamientos y actitudes como una manera clave de proteger la salud interna y el equilibrio hormonal.

El segundo hábito subrayado es el entrenamiento de fuerza. “Se sabe, actualmente, que uno de los parámetros que más aumenta la supervivencia es la masa muscular. Por lo tanto, hay que entrenar fuerza”, afirmó Grillo. Destacó la importancia de mantener y fortalecer la masa muscular como una de las variables más relevantes en la expectativa de vida.

En tercer lugar, el doctor Grillo recomienda la exposición solar responsable, indicando que lo más favorable es realizarla “a primera hora de la mañana y a últimas horas de la tarde”. El médico hizo especial hincapié en la alimentación, a la que calificó como el cuarto pilar para la longevidad. Para él, “una buena alimentación, más plantas y menos procesados” son clave para vivir más años.

Para finalizar, Grillo enfatizó la importancia del sueño al considerarlo una herramienta esencial para una mayor longevidad. “Es una medicina gratuita y alarga la vida más que cualquier suplemento que puedas buscar en el mercado”, afirma en su vídeo. Es un punto especialmente complejo para los españoles, pues según la Sociedad Española de Neurología (SEN), casi la mitad de la población adulta tiene problemas para descansar por las noches.