España

El presidente de RTVE carga contra el director de Eurovisión tras su carta a los fans: “Le reconozco un gran cuajo para decir esto”

José Pablo López ha respondido en redes a la carta publicada por Martin Green y ha criticado que el responsable del Festival no menciona a Israel ni a Gaza, asegurando que “no llama a las cosas por su nombre”

Guardar
José Pablo López y Martin
José Pablo López y Martin Green, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/UER)

El director de Eurovisión, Martin Green, ha tratado de atajar la profunda crisis que atraviesa el Festival cuando se acerca a su 70º aniversario. Green ha publicado este jueves una carta dirigida a los fans del certamen en la que apela al carácter apolítico del mismo y reivindica la música como instrumento de unión, un escrito que ha criticado duramente el presidente de RTVE, José Pablo López.

En su comunicado, el responsable del concurso rechaza posicionarse sobre los “acontecimientos geopolíticos” y defiende que “la única manera en que el Festival de la Canción de Eurovisión puede seguir uniendo a la gente es asegurándonos de que nos guiamos por nuestras reglas, ante todo”.

Además, Green promete que en la próxima edición del certamen la organización se va a asegurar de que todas las emisoras participantes respeten las reglas. “No lo toleraremos y lo denunciaremos”, escribe el director, obviando las continuas infracciones de la KAN que no han tenido consecuencias en los últimos años.

La respuesta de José Pablo López

El presidente de RTVE ha respodido de forma tajante al escrito de Martin Green. López afirma que actualmente Eurovisión es un “Festival en llamas”, señalando que hay “cinco países retirados, artistas que no aceptarán la preselección nacional para ir a Eurovisión, grandes estrellas del Festival posicionándose contra la participación de Israel y la mayor crisis reputacional de la historia de UER. Ahí es nada”.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

En su crítica, el presidente de la Corporación subraya que Green “no menciona en su carta ni a Gaza ni a Israel, es decir, no llama a las cosas por su nombre”. Así, cuestiona el lenguaje empleado por el director del festival, que se refiere a la situación como “acontecimientos en Oriente Medio”, y lanza una pregunta directa: “¿Un genocidio es un acontecimiento? ¿Nada más?”.

López también ha puesto en duda el compromiso de la UER con el cumplimiento de las normas, recordando los incumplimientos de Israel en las dos últimas ediciones: “Nos dice ahora que lo pasado pues pasado está y que las reglas se van a cumplir a partir de ahora. ¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar? ¿Las normas se aplican según conviene a UER por sus alianzas geopolíticas y económicas?”, prosigue su post.

Además, José Pablo López ha ironizado sobre el mensaje de Green, quien ha defendido que “la única manera de que el Festival de la Canción de Eurovisión siga uniendo a la gente es asegurándonos de que nos guiamos por nuestras reglas, ante todo”. El presidente de RTVE ha replicado: “Ante todo, le reconozco un gran cuajo para decir esto después de que la misma noche que se votaron las nuevas reglas, Israel asegurase que había influido políticamente en las delegaciones para conseguir permanecer en Eurovisión. ¿Qué nos falta por ver?”, espeta.

Crisis en Eurovisión

La crisis en Eurovisión se ha intensificado tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en la edición de 2026 sin someter el asunto a votación, lo que ha provocado la retirada de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia. Esta situación ha generado una ola de reacciones entre artistas y delegaciones, muchos de los cuales han rechazado participar en el festival mientras continúe la actual política de la organización.

Un fotógrafo toma una imagen
Un fotógrafo toma una imagen de una pantalla de televisión en la sede de Eurovisión 2026 en Viena. (REUTERS/Leonhard Foeger)

La presión también ha aumentado sobre otros países, como Portugal, donde varios aspirantes han manifestado su negativa a participar si Israel sigue en el certamen, o Bélgica, donde activistas y sindicatos han iniciado una campaña para que la emisora RTBF dé marcha atrás y revoque su participación en el concurso.

La retirada de España y otros países plantea importantes incógnitas de cara a la edición de Viena 2026. En su carta, Green ha manifestado su deseo de que las cadenas retiradas regresen al festival y ha asegurado que la UER seguirá trabajando con ellas “como amigos y colegas”. Por el momento, la organización ha reiterado su compromiso de que “todos los participantes respeten las reglas de la competición” en futuras ediciones, mientras se mantiene la expectativa sobre el posible regreso de los países que han abandonado el certamen.

Entretanto, la UER ha logrado el regreso de Moldavia, Rumanía o Bulgaria, países que se habían retirado del Festival por causas económicas y que ahora vuelven en circunstancias desconocidas.

Temas Relacionados

RTVEIsraelEspañaUERTVEEurovisiónEurovisión 2026GazaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

La crisis sanitaria comienza a afectar al empleo y pone en jaque la economía del sector porcino catalán

El brote de peste porcina

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido del servicio de energía eléctrica sin incrementar el pago de la factura

Precio de la luz baja

Un hombre encierra en casa y maltrata a su pareja durante 10 días: la Policía lo descubrió gracias a unos objetos que tiró por la ventana

El agresor causó heridas a uno de los policías durante el arresto con un cuchillo

Un hombre encierra en casa

Lorena Romero, nutricionista: “Si te quieres comer el turrón en Navidad, cómetelo, disfruta y luego vuelve a tu vida normal”

La experta da una serie de consejos para poder vivir la época navideña con total tranquilidad y plantear una buena relación con la comida

Lorena Romero, nutricionista: “Si te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelven a un guardia civil

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

ECONOMÍA

El brote de peste porcina

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Precio del aceite de oliva en España 11 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano, según un estudio

DEPORTES

Carlos Alcaraz comparte el álbum

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses