El presidente de RTVE carga contra el director de Eurovisión tras su carta a los fans: “Le reconozco un gran cuajo para decir esto”

José Pablo López y Martin Green, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/UER)

El director de Eurovisión, Martin Green, ha tratado de atajar la profunda crisis que atraviesa el Festival cuando se acerca a su 70º aniversario. Green ha publicado este jueves una carta dirigida a los fans del certamen en la que apela al carácter apolítico del mismo y reivindica la música como instrumento de unión, un escrito que ha criticado duramente el presidente de RTVE, José Pablo López.

En su comunicado, el responsable del concurso rechaza posicionarse sobre los “acontecimientos geopolíticos” y defiende que “la única manera en que el Festival de la Canción de Eurovisión puede seguir uniendo a la gente es asegurándonos de que nos guiamos por nuestras reglas, ante todo”.

Además, Green promete que en la próxima edición del certamen la organización se va a asegurar de que todas las emisoras participantes respeten las reglas. “No lo toleraremos y lo denunciaremos”, escribe el director, obviando las continuas infracciones de la KAN que no han tenido consecuencias en los últimos años.

La respuesta de José Pablo López

El presidente de RTVE ha respodido de forma tajante al escrito de Martin Green. López afirma que actualmente Eurovisión es un “Festival en llamas”, señalando que hay “cinco países retirados, artistas que no aceptarán la preselección nacional para ir a Eurovisión, grandes estrellas del Festival posicionándose contra la participación de Israel y la mayor crisis reputacional de la historia de UER. Ahí es nada”.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

En su crítica, el presidente de la Corporación subraya que Green “no menciona en su carta ni a Gaza ni a Israel, es decir, no llama a las cosas por su nombre”. Así, cuestiona el lenguaje empleado por el director del festival, que se refiere a la situación como “acontecimientos en Oriente Medio”, y lanza una pregunta directa: “¿Un genocidio es un acontecimiento? ¿Nada más?”.

López también ha puesto en duda el compromiso de la UER con el cumplimiento de las normas, recordando los incumplimientos de Israel en las dos últimas ediciones: “Nos dice ahora que lo pasado pues pasado está y que las reglas se van a cumplir a partir de ahora. ¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar? ¿Las normas se aplican según conviene a UER por sus alianzas geopolíticas y económicas?”, prosigue su post.

Además, José Pablo López ha ironizado sobre el mensaje de Green, quien ha defendido que “la única manera de que el Festival de la Canción de Eurovisión siga uniendo a la gente es asegurándonos de que nos guiamos por nuestras reglas, ante todo”. El presidente de RTVE ha replicado: “Ante todo, le reconozco un gran cuajo para decir esto después de que la misma noche que se votaron las nuevas reglas, Israel asegurase que había influido políticamente en las delegaciones para conseguir permanecer en Eurovisión. ¿Qué nos falta por ver?”, espeta.

Crisis en Eurovisión

La crisis en Eurovisión se ha intensificado tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en la edición de 2026 sin someter el asunto a votación, lo que ha provocado la retirada de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia. Esta situación ha generado una ola de reacciones entre artistas y delegaciones, muchos de los cuales han rechazado participar en el festival mientras continúe la actual política de la organización.

Un fotógrafo toma una imagen de una pantalla de televisión en la sede de Eurovisión 2026 en Viena. (REUTERS/Leonhard Foeger)

La presión también ha aumentado sobre otros países, como Portugal, donde varios aspirantes han manifestado su negativa a participar si Israel sigue en el certamen, o Bélgica, donde activistas y sindicatos han iniciado una campaña para que la emisora RTBF dé marcha atrás y revoque su participación en el concurso.

La retirada de España y otros países plantea importantes incógnitas de cara a la edición de Viena 2026. En su carta, Green ha manifestado su deseo de que las cadenas retiradas regresen al festival y ha asegurado que la UER seguirá trabajando con ellas “como amigos y colegas”. Por el momento, la organización ha reiterado su compromiso de que “todos los participantes respeten las reglas de la competición” en futuras ediciones, mientras se mantiene la expectativa sobre el posible regreso de los países que han abandonado el certamen.

Entretanto, la UER ha logrado el regreso de Moldavia, Rumanía o Bulgaria, países que se habían retirado del Festival por causas económicas y que ahora vuelven en circunstancias desconocidas.