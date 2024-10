Un 25% de los españoles no consigue ver a su médico de cabecera

Imagen de archivo: Manifestación en defensa de la Sanidad pública convocada por la Coordinadora Andaluza Mareas Blancas a su paso por la Alameda de Colón. (EFE/Carlos Díaz)

La sanidad pública necesita mejorar, según los españoles. La segunda oleada del Barómetro Sanitario, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad ha preguntado por la opinión de los españoles respecto al Sistema Nacional de Salud (SNS). El sistema funciona bien, expresan, pero un 43,7% de la población opina que necesita “algunos cambios”, frente a un 28,7% que pide “cambios fundamentales”.

La valoración sigue siendo positiva, con un 6,35 sobre 10 de media para atención primaria y un 6,26 para los hospitales, con una satisfacción superior al 80% en ambos. Sin embargo, todavía se señalan algunas lacras a mejorar, entre ellas los tiempos de espera. En los últimos doce meses, un 25,6% de la ciudadanía ha necesitado acudir a su médico de familia y no lo ha conseguido debido a los retrasos para conseguir cita. Un 33,9% de ellos terminó por acudir a urgencias, frente a un 5,2% que se fue a la sanidad privada.

Los que sí pudieron acceder a la consulta de atención primaria tardaron, de media, 8,8 días en ver a su médico. Los pacientes que esperan entre 7 y 10 días para una consulta con su médico de familia suben casi cinco puntos desde el pasado mes de marzo hasta alcanzar un 32,8%, y un 21,7% esperó 11 o más días para ser atendido.

Respecto a las consultas con especialistas, en la primera oleada del barómetro, realizada en el mes de marzo, el 37,8% de los encuestados esperó de uno a tres meses para la consulta del médico especialista, mientras que en la segunda oleada, este porcentaje ha llegado al 41,6%. De este aumento se han dado cuenta un 34,% de los españoles, que opinan que el problema de las listas de espera ha empeorado en el último año.

Las esperas se replican igualmente en la salud mental: un 19,2% de los encuestados necesitó consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o un malestar psicológico o emocional. De ellos, un 50% acudió a la sanidad pública y tardaron entre uno y tres meses en conseguir cita en un 44,4% de los casos. Un 23,8% debió esperar más de tres meses, mientras que el 22,7% lo consiguió en menos de treinta días.

Pese a que la sanidad pública sigue siendo la opción prioritaria, estos retrasos podrían motivar que un 27% de la población admita que acudiría a la sanidad privada para consultas de atención primara si tuviese la opción, porcentaje que aumenta al 39% en las consultas de especialistas.

Desigualdad de trato en las comunidades autónomas

La edición de 2024 incluye la percepción que tiene la población respecto a la igualdad en el trato en la sanidad pública. A este respecto, un un 37,7% de los encuestados opina que existe una falta de equidad en la atención médica dependiendo del territorio en el que se resida, frente al 46,5% que piensa que se prestan los mismos servicios independientemente de la comunidad autónoma.

Por otro lado, un 35% de los encuestados señala la capacidad de manejo de las nuevas tecnologías como un factor que influye en la igualdad de acceso a la sanidad. En este sentido, el Barómetro revela que el 40,1% de la población accede a su historia clínica electrónica, mientras que un 59,8% aún no lo ha hecho, ya sea por desconocimiento de esta opción (34,5%) o porque no sabe o no tiene acceso a Internet (20,1%).

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.