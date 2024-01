Puigdemont y eurodiputados de Junts, BNG y Podemos apoyan la marcha del día 13 en apoyo a presos de ETA

Carles Puigdemont. Imagen de archivo. (Europa Press)

Quince eurodiputados, incluido el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, han confirmado su respaldo a la manifestación convocada por la red ciudadana Sare en apoyo a los derechos de los presos de ETA el próximo 13 de enero en Bilbao. Estos diputados también han confirmado su apoyo al manifiesto titulado “Llaves para la Resolución”, difundido por esta misma red ciudadana en octubre del año pasado. El manifiesto busca ser una reflexión en torno a la convivencia y al fin de lo que consideran una situación excepcional.

En un comunicado oficial, Sare ha agradecido públicamente el compromiso mostrado por estos representantes políticos europeos con respecto al fin de lo que ellos denominan “excepcionalidad penitenciaria”, que todavía se aplica a los presos, y su apoyo a la “resolución definitiva que permita que los presos, exiliados y deportados vascos regresen a sus hogares”.

“Queremos destacar la importancia del trabajo político en pro de este objetivo y valoramos, por lo tanto, de manera muy positiva el apoyo de eurodiputados que representan diversas sensibilidades en diferentes países”, añadió Sare en su comunicado.

Los eurodiputados que han manifestado su apoyo a esta causa son: Carles Puigdemont (Juns Per Europa), Clara Ponsatí (Juns Per Europa), Toni Comín (Juns Per Europa), Ana Miranda (BNG), Diana Riba i Giner (ERC), Jordi Solé (ERC), Idoia Villanueva (Unidas-Podemos), Eugenia Rodríguez Palop (Unidas-Podemos), Miguel Urban (Anticapitalistas), Chris MacManus, Clare Daly, François Alfonsi, Mick Wallace, Nikolaj Villumsem y Dimitrios Papadimoulis.

Sare ha reiterado su llamamiento a la sociedad vasca para que participe en la manifestación prevista para el próximo sábado en Bilbao. Este evento representa un paso más en la búsqueda de soluciones y la promoción de un debate sobre la situación de los presos de ETA y la convivencia en la sociedad vasca.

El sueldo de los eurodiputados de Junts

Carles Puigdemont es diputado en el Parlamento Europeo desde el 2 de julio de 2019. Por aquel entonces ya no era presidente de la Generalitat de hecho estaba fugado de la justicia española y viviendo en Bélgica desde marzo del año anterior. A pesar de los recursos del PP y de Ciudadanos, consiguió entrar en la lista para ser europarlamentario, encabezó la papeleta de la formación Lliures por Europa. Estas elecciones le fueron útiles para dos cuestiones distintas. La primera reafirmar su poder político, mantener viva la llama y consolidarse como líder de Junts. Además tenía una ventaja económica importante, Puigdemont necesitaba un sueldo, pues con las acciones de la justicia española le era cada vez más difícil mantener su nivel de vida y las estructuras que le apoyan en Bruselas. Por todo ello ser eurodiputado tenía sentido.

Haber salido elegido le lleva a cobrar una nómina de 9.975,42 euros brutos al mes. Así lo establece el Estatuto único de los diputados, que había entrado en vigor una década antes. Brutos y, por lo tanto, previo paso de los impuestos. para empezar, la propia Unión Europea carga tanto un impuesto como el pago de una cotización a un seguro de accidentes. Estas tasas dejan el salario de Carles Pugidemont en 7.776,06 euros.

Este dinero está recogido en la Ley Europea y, a diferencia de lo que ocurre con los parlamentos nacionales normalmente, ellos mismos no pueden cambiarla. El sueldo de los diputados está designado por ser el 38,5% de lo que cobra un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.