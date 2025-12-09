España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. REUTERS/Ana Beltrán

España cumple su compromiso con la Unión Europea y esta semana superará un 75% del pago del préstamo que recibió en 2012 para rescatar al sistema bancario, según ha informado hoy el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El próximo jueves 11 de diciembre, España realizará un nuevo pago del préstamo que recibió del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) hace 13 años para la recapitalización del sistema financiero, que alcanzó los 41.300 millones de euros.

Tras este pago finalizará el seguimiento bianual que desde el año 2012 llevan a cabo las instituciones europeas, como las del citado MEDE o del Banco Central Europeo (BCE). “Dejaremos de tener las visitas dos veces al año de los técnicos del Mecanismo de Estabilidad y del BCE. Se pone fin con este pago a las visitas de los ‘hombre de negro’”, ha afirmado Carlos Cuerpo en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

Según informó hace dos semanas el comisario económico europeo, Valdis Dombrovskis, España superará este año la devolución al MEDE del 80% de los préstamos para el rescate bancario, ya que hay varios pagos previstos para este mes de diciembre. En concreto, España debe aún 11.900 millones del rescate, pero para diciembre, está previsto otro pago de 4.600 millones de euros, tras lo cual se habrá superado el 80%, tal y como ha informado Valdis Dombrovskis. Al superar la cota del 75%, España ya no estará sujeta a la vigilancia especial posterior a cualquier programa de rescate del MEDE.

El último pago está previsto para 2027 y será la totalidad de lo que quede del crédito. España será así el primer Estado miembro en concluir la vigilancia de los ‘hombres de negro’.

El aumento de fiscalidad del diésel se mantiene

Carlos Cuerpo ha señalado también en la rueda de prensa realizada tras el Consejo de Ministros que la subida de la fiscalidad del diésel se mantiene como uno de los hitos del Plan de Recuperación, una medida que tendría que adoptarse como muy tarde en enero para cumplir con el plazo ampliado ofrecido por Bruselas.

Este aumento “sigue siendo parte de los hitos asociados al Plan de Recuperación”, ha indicado Cuerpo, que ha aprobado una nueva adenda al Plan por la que España renuncia a parte de los préstamos y reordena los hitos para dar prioridad a los proyectos estratégicos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya intentó subir el impuesto especial de hidrocarburos que se aplica al diésel para equipararlo al de la gasolina, tal y como había pactado con Bruselas, en el paquete fiscal del pasado año, pero esta propuesta fue rechazada en el Congreso y decayó.

Esto supuso mermar en 460 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos, aunque la Comisión dio a España seis meses para cumplir el hito y obtener estos recursos, un plazo que cumple en enero del próximo año, según ha recordado Cuerpo.

“Seguimos trabajando” tanto con la Comisión Europea como desde le punto de vista interno “para ser capaces de cumplir todos los hitos que estén presentes en el Plan” y así obtener “todos” los fondos asociados a las transferencias, ha incidido Carlos Cuerpo. La propuesta de subida del impuesto de hidrocarburos para el diésel preveía aumentarlo en 9,37 céntimos por litro, hasta un total de 0,47269 euros el litro, igual que la gasolina.